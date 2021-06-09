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09.06.2021 17:57
Рубрика: Происшествия

С осужденного экс-мэра Оренбурга взыщут 138 млн рублей незаконных доходов

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Незаконно полученные доходы на сумму 138 миллионов рублей планирует взыскать прокуратура Оренбуржья с экс-мэра областного центра Евгения Арапова, отбывающего срок за коррупцию.

Фото: iStock
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Соответствующий иск направил в Ленинский районный суд Оренбурга прокурор региона Руслан Медведев. Как сообщила пресс-служба ведомства, поводом для этого стали многочисленные нарушения требований антикоррупционного законодательства, допущенные бывшим главой города.

Так, в 2012 году Арапов через подставное лицо создал фирму "Гост", которая сдавала в аренду недвижимость - в том числе, муниципальную. Доход, полученный подконтрольной чиновнику организацией, превысил 30 миллионов рублей. В приговоре суда также зафиксирован факт приобретения экс-мэром на доверенное лицо двух квартир и одного нежилого помещения. Общая стоимость этих объектов составила более 5 миллионов рублей.

В иске, поданном прокуратурой, речь идет о взыскании доходов указанной фирмы, а также стоимости одной из квартир, которая была продана в 2020 году. Вторую же квартиру и нежилое помещение ведомство просит обратить в доход государства.

Кроме того, планируется взыскать с родителей Арапова 60 миллионов рублей: законность происхождения этих денег не установлена. Иск также содержит требование обратить в доход государства доли участия доверенного лица экс-мэра в уставном капитале 14 организаций и взыскании полученных дивидендов на общую сумму свыше 7 миллионов рублей.

В Ленинском райсуде Оренбурга уточнили, что процесс по иску прокуратуры назначен на 23 июня. На имущество ответчиков в пределах заявленных требований наложен арест.

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Как уже писала "РГ", в августе прошлого года бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов был признан виновным в получении взяток деньгами и квартирами, а также создании фирмы через подставное лицо. Суд назначил ему четыре с половиной года колонии строгого режима и штраф в 15 миллионов рублей.

Сейчас бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний УФСИН по Оренбургской области, расположенной в Акбулакском районе. Экс-мэр работает на швейном производстве.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Борьба с коррупцией

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