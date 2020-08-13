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Рубрика: Происшествия

Экс-мэр Оренбурга получил 4,5 года колонии за взятки

Текст: Валентина Зотикова
Четыре с половиной года колонии строгого режима и штраф в 15 миллионов рублей - такой приговор вынес в четверг суд Оренбурга бывшему мэру областного центра Евгению Арапову. Экс-чиновник признан виновным в получении взяток деньгами и квартирами, а также в создании фирмы через подставное лицо. Об этом сообщил Следственный комитет по региону.

Как уже писала "РГ", резонансное уголовное дело в отношении главы города было возбуждено два года назад - в августе 2018-го. Евгений Арапов был задержан по подозрению в получении взятки. Впоследствии общий объем материалов "мэрского" дела без учета вещественных доказательств составил 32 тома. На процессе гособвинение запрашивало для фигуранта 10,5 лет лишения свободы и штраф в 150 миллионов рублей.

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Оглашение приговора началось еще накануне - по иронии судьбы, в день рождения Евгения Арапова: экс-чиновнику исполнилось 49 лет.

Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере.

- В мае 2018 года глава города Оренбурга Арапов лично получил от своего подчиненного Геннадия Борисова, занимающего должность заместителя главы города Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству, взятку в виде денег в сумме 400 тысяч рублей, что является крупным размером, за попустительство по службе в пользу взяткодателя, - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

Кроме того, в мае-июне градоначальник через подставное лицо получил от учредителя и директора фирмы взятку в виде однокомнатной квартиры в строящейся многоэтажке по улице Терешковой в Оренбурге. Стоимость "подарка" составила 1 320 300 рублей.

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Следует отметить, что еще по одному эпизоду получения "благодарности" в виде квартир подсудимый был оправдан.

Суд также установил, что в период работы на госслужбе Евгений Арапов занимался незаконной коммерческой деятельностью. В июле 2012 года мэр, вопреки установленным федеральным законодательством запретам, через подставное лицо создал фирму, которая заключала со структурами горадминистрации договоры аренды муниципальной недвижимости, а затем сдавала эти объекты в субаренду бизнесменам. За шесть лет сумма прибыли, полученной чиновником, превысила 14 миллионов рублей.

- В ходе следствия наложен арест на имущество Арапова, общая стоимость которого превышает 50 миллионов рублей, - пояснили в региональном СК.

В числе арестованного имущества - оформленные на родственников три автомобиля общей стоимостью 5 миллионов рублей, оформленные на подставное лицо нежилое здание и земельный участок стоимостью свыше 27 миллионов рублей, изъятые в рабочем кабинете градоначальника деньги в сумме 3 810 000 рублей, а также квартиры, полученные в виде взяток, и доли в уставном капитале коммерческой организации и еще 13 фирм, оформленные на подставное лицо.

Сам Евгений Арапов в ходе следствия и в суде свою вину не признал. Суд лишил его права занимать посты на госслужбе сроком на пять лет. Приговор в законную силу не вступил.

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