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04.12.2018 19:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: В уголовном деле мэра Оренбурга появились новые эпизоды

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В резонансном уголовном деле арестованного за взятку экс-мэра Оренбурга Евгения Арапова появились новые эпизоды. Ему инкриминируется получение еще двух взяток  квартирами и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Об этом сообщил во вторник Следственный комитет РФ по региону.

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Напомним, что громкий коррупционный скандал в Оренбурге вспыхнул в августе. Сначала был задержан с поличным при получении взятки в два миллиона рублей вице-мэр Геннадий Борисов. А вскоре фигурантом уголовного дела стал и глава города Евгений Арапов. По версии следствия, 19 мая текущего года Борисов по сговору с Араповым получил от гендиректора стройфирмы взятку в 600 тысяч рублей. Из них львиная доля - 400 тысяч рублей - причиталась мэру. В октябре в деле появился новый эпизод: помимо взятки деньгами, Арапова заподозрили в получении "благодарности" в виде однокомнатной квартиры в новостройке стоимостью в 1,3 миллиона рублей.

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Недавно в ходе расследования выяснилось, что в перечне полученных градоначальником "подарков" фигурируют еще два объекта недвижимости.

- По версии следствия, с января 2016 по август 2018 года в Оренбурге директор ООО "Статус" лично дал, а глава города Евгений Арапов лично получил взятку в виде предоставления права на недвижимое имущество в многоквартирном доме по улице Карагандинской/60 лет Октября - однокомнатную квартиру-студию стоимостью около миллиона рублей и двухкомнатную квартиру стоимостью свыше 1,7 миллиона рублей, - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

По данным СК, квартиры были переданы за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости. Общая стоимость куша превысила 2,6 миллиона рублей.

Действия Евгения Арапова квалифицированы по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, в особо крупном размере). А бизнесмен стал фигурантом уголовного дела о даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ).

Фото: Анна Макарова/РГ
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Кроме того, в СК сообщили, что с января 2012-го по август 2018 года Арапов, будучи главой города, незаконно, через доверенное лицо принимал участие в управлении коммерческой организацией ООО "ГОСТ". Бизнес-структура сдавала в аренду объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности. Следователи считают, что мэр, преследуя цель систематического получения прибыли, предоставлял организации преимущества и покровительствовал ей.

Новое обвинение Евгению Арапову предъявлено по статье 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Экс-чиновник отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

Следствием направлено ходатайство в суд о продлении обвиняемому срока содержания под стражей. На его имущество наложен арест. Расследование продолжается.

Как уже писала "РГ", решением депутатов горсовета Евгений Арапов досрочно отстранен от должности.
 

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