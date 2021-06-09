Далеко не каждому ученому удается увидеть воплощение своих идей в реальности. Данил Тищенко еще школьник, но у него уже получилось. Причем не где-нибудь, а в знаменитом Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН. Данил заканчивает 11-й класс в Специализированном учебно-научном центре (СУНЦ) НГУ, более известном как "физматшкола в Академгородке".

Увлекаться техникой он, по его словам, начал еще в детстве. Дальше - больше. В 8-м классе его приняли в Челябинский лицей-интернат для одаренных детей, сотрудничающий с рядом заводов. И Данил предложил "концепцию поточного маркирования для конкретного производства". Через год его идею воплотили в металле.

Последние два года Данил учится в физматшколе новосибирского Академгородка, где ребят активно вовлекают в научные исследования. Так, здесь есть лаборатория инженерного конструирования НГУ, в которой работает младший научный сотрудник ИЯФ Алексей Медведев.

- У нас довольно много проектных направлений - криптография, веб-программирование, многое другое, - отмечает он. - Кроме того, некоторые проекты реализуются на базе институтов Сибирского отделения РАН. Практически в каждой лаборатории найдется несложная задача по модернизации установки или идея небольшого эксперимента. За счет сотрудничества с СУНЦ часть этих задач удается реализовать: изготовить прототипы, провести эксперименты.

В лаборатории в ИЯФ, где работает Алексей Медведев, есть установка электронно-лучевой сварки. С ее помощью изготавливают изделия, используемые в ускорительной технике, а также проводят исследовательские работы. Именно этот вид сварки обеспечивает самое высокое качество шва. Кроме того, можно сваривать тугоплавкие, химически активные или разнородные материалы, например, можно соединить нержавеющую сталь и медь или получить шов глубиной несколько сантиметров за один проход.

- Но есть проблема. Дело в том, что сварка проводится в вакуумной камере и по окончании работы ее нужно открыть, чтобы достать изделие. Но крышка прилипает намертво, - говорит Медведев. - Чтобы извлечь изделие, нам приходилось пользоваться подручными инструментами. Хотелось разработать такую конструкцию крышки, чтобы она открывалась легко и без усилий.

Эту конструкторскую задачу предложили ученику физматшколы. И Данил ее решил. Его идея оказалась простой и оригинальной. По сути, школьник приделал к вакуумной сварочной установке "рычаг Архимеда", использовав принцип, который применяется в пневматической винтовке. Но это только на словах все просто. Нужно было все правильно рассчитать и сконструировать. Данилу это удалось, теперь камеру откроет и ребенок.

Сейчас перед школьником поставили новую задачу - усовершенствовать "цилиндр Фарадея", который используется для измерения характеристики пучка электронов. Это уже не механика Архимеда, а настоящая физика элементарных частиц.

Сегодня сложился стереотип, что современные школьники дальше своего смартфона ничего не видят, а тут приходится слесарить по металлу!

- Наверное, я не самый типичный представитель своего поколения, - говорит Данил. - Мне ближе ценности, в том числе эстетические, поколения моих родителей. Так, я люблю слушать музыку на виниловых грампластинках, в СУНЦе их хорошая коллекция. Сам немного пишу мелодии, недавно у нас был рок-фестиваль, я играл в одной из групп на электрогитаре.

Между тем

Приобщают школьников к науке не только физики. Проект новосибирских ученых "Охотники за микробами" приобрел федеральный масштаб. Школьники из 15 регионов страны - от Мурманска до Владивостока - ищут в природе полезные бактерии, получая исследовательский опыт.

Для ученых тоже польза. По словам научного сотрудника Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергея Седых, даже ученики средних классов, работая под руководством опытного наставника, могут сделать реальный вклад в науку.

- В следующем сезоне мы планируем и совместную со школьниками охоту на вирусы, - отмечает ученый. - Скорее всего, это будут аденовирусы. Про них сейчас много говорят, как известно, вакцина от коронавируса "Спутник V" сделана на основе аденовируса. Чтобы производить такого рода вакцины, нужна коллекция микроорганизмов. Это важно, учитывая, что аденовирусы, использованные для создания отечественной вакцины, были когда-то закуплены в США. В нашей стране такой коллекции просто нет.

Подготовил Никита Зайков