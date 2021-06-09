В Новопокровском районе ученики одного из выпускных классов средней школы N 1, влившись в ряды волонтеров, взялись навести порядок на территории, известной всем в округе как "Мазаев сад". Этот почин оказался заразительным, и его уже подхватили ребята из других местных образовательных учреждений.

"Мазаев сад" - одна из природных жемчужин Новопокровского района. В конце XIX - начале XX века его заложила и обустроила знаменитая в России семья богатых крестьян - меценатов Мазаевых.

Они поселились на этом месте (в западной стороне села Горькая Балка, что примерно в 15 километрах от нынешнего райцентра - станицы Новопокровской) в 1867 году и быстро обустроились. На выделенном им участке земли стали выращивать ячмень, просо, пшеницу и овес. Всерьез приезжие крестьяне занялись и овцеводством, для которого здесь идеальные условия: расположенные по балкам рек огромные площади пастбищ, благоприятный климат и наличие свободной рабочей силы.

Небольшая отара увеличивалась год от года, со временем достигнув 15 тысяч шпанских овец. За высококачественной шерстью сюда стали приезжать предприниматели из Англии, Франции и Италии. Богатство Мазаевых прирастало, и они стали тратить все больше средств. Построили добротный, просторный двухэтажный дом, вырыли два пруда. Посреди водоемов были небольшие островки, на которых Мазаевы оборудовали фонтаны и установили скульптуры.

По прудам на лодках плавали в свободное время их хозяева и гости. А вокруг на 50 десятинах вырастили прекрасный сад с тенистыми аллеями, с посыпанными щебнем и крупным песком дорожками.

Рассказывают, что в одной из усадеб Мазаевы открыли музей, который стали посещать ценители искусства из Екатеринодара, Ставрополя, Ростова-на-Дону, даже из Москвы и Санкт-Петербурга. Но грянувшая революция практически ничего не оставила от былого великолепия этих мест, а сами их хозяева вынуждены были эмигрировать из родного Отечества. Во время Гражданской войны дом Мазаевых разграбили и сожгли. Знаменитый сад опустел и слегка оживал только тогда, когда сюда привозили экскурсии школьников. А в 90-е годы прошлого века его и вовсе забросили, после чего со всей округи на территорию некогда знаменитого сада стали свозить... мусор.

Тревогу забили неравнодушные люди и прежде всего члены семьи местного фермера Натальи Бараковской, чье хозяйство граничит с "Мазаевым садом". В Новопокровском районе это известная фамилия. Ее представители жили здесь еще с позапрошлого века. Они возделывали землю, сеяли пшеницу, сажали сады, разводили скот. И во все времена верой и правдой служили своему Отечеству. Участник Великой Отечественной войны Максим Бараковский встретил Победу в Берлине, а его младший сын, Владимир, сразу после армии пошел работать в милицию, где дослужился до полковника.

О серьезных испытаниях, выпавших на его долю, наша газета совсем недавно подробно рассказала ("Честь имею", "РГ" от 27.05.2021 г. и "Защита Бараковского", "РГ" от 31.05.2021 г.). Публикации, посвященные ситуации с увольнением и уголовным преследованием полковника полиции Владимира Бараковского, вызвали большой резонанс: многочисленные отклики по-прежнему продолжают каждый день поступать в редакцию.

В одной из усадеб Мазаевы открыли музей, который стали посещать ценители искусства даже из Москвы и Петербурга

И так случилось, что эти статьи вышли практически одновременно с началом акции по возрождению "Мазаева сада" в Новопокровском районе. Когда мы стали выяснять подробности, то узнали, что инициатором ее стала младшая дочка героя нашего журналистского расследования Соня Бараковская. Она выпускница девятого "В" класса СОШ N 1 станицы Новопокровской.

- Когда решался вопрос о том, как отметить выпуск, - рассказала классный руководитель Рита Евгеньевна Душка, - то дети отказались от всех заманчивых предложений, в том числе даже от прогулки на теплоходе. И неожиданно для многих заявили: "Чтобы запомнился этот особый для нас год, нужно совершить добрый, значительный поступок". Соня Бараковская тут же предложила провести субботник по уборке территории "Мазаева сада". И ребята поддержали ее идею.

Одноклассники знали, что по соседству с "Мазаевым садом" расположена производственная база фермерского хозяйства Сониной мамы, Натальи Владимировны. А ее папа, Владимир Максимович, недавно посадил рядом со старыми, уже отжившими свой век деревьями яблоневые саженцы. Сто с лишним лет назад на этом месте тоже росли яблони. А дальше, в глубине сада, можно было встретить редкие деревья и растения, привезенные со всей России и даже из-за границы.

Бараковские давно мечтали возродить былую красоту заброшенного сада и уже немало сделали для этого. А теперь у них появились добровольные помощники. И самое главное - их становится все больше, ибо почин девятого "В" был подхвачен.

По словам ребят, готовясь к субботнику, они зарегистрировались в качестве добровольных помощников в районном волонтерском штабе "Покровчанка". Там одобрили инициативу, предложив помощь. А еще выделили транспорт, чтобы преодолеть расстояние 15 километров к одной из окраин села Горькая Балка.

Фермеры уже ждали волонтеров, прибывших на двух автобусах. Оказалось, принять участие в акции вызвался не только практически весь класс - 25 человек, но и большинство родителей школьников. Фермеры, обеспечив всех граблями, мешками для сбора мусора и прочим необходимым инвентарем, вместе с помощниками взялись за дело.

И оно закипело: мешки наполнялись мусором, копившимся здесь годами, а территория очищалась. Участником трудового десанта стал в тот день и известный краевед Иван Бойко. Потом вместе с ним ребята осмотрели территорию "Мазаева сада", увидели редкие растения, услышали много интересного об истории села Горькая Балка и членов семьи Мазаевых. Их судьбой Иван Константинович интересуется давно. Материалы искал в архивах, причем не только российских, но и зарубежных. А в Лондоне, где после революции жили Мазаевы, отыскал их семейную фотографию - она была затем опубликована в новопокровской районной "Сельской газете". Обо всем этом и многом другом узнали школьники.

В фермерском хозяйстве Натальи Бараковской им показали новую сельскохозяйственную технику, молодые сады, виноградник, теплицы и угостили отменным обедом. А супруг главы КФХ Владимир Бараковский покатал мальчишек на квадроцикле. Они были в полном восторге. "Это был замечательный день, - делились они впечатлениями. - Мы многое узнали об истории этих удивительных мест и нам здесь очень понравилось".

Потом здесь же, на расчищенной от мусора территории сада, участники трудового десанта передали эстафету добрых дел ученикам СОШ N 4 села Горькая Балка. Как говорит учитель истории Галина Васильевна Рычкова, услышав о почине учеников девятого "В" класса первой школы, дети решили продолжить наведение порядка в "Мазаевом саду".

- Родители наших ребят также пообещали выйти на субботники, - продолжает педагог. - Надеюсь, общими силами нам удастся оживить пруды и аллеи и здесь появится еще одно чудное место для отдыха наших земляков.

Прямая речь

Иван Бойко, писатель-краевед, почетный гражданин Новопокровского района:

- Семья Мазаевых известна в России своими добрыми делами, большой вклад она внесла в экономическое и культурное развитие Кубани. На основе коллекции исторических экспонатов, собранной семьей Мазаевых, в конце XIX века в станице Калниболотской был открыт один из первых музеев на территории Кубани. Собрание оказалось настолько ценным, что им заинтересовался Кубанский войсковой музей.

10 февраля 1909 года Константин Иванович передал музею 201 экспонат. Кроме уникальных ковров, в том числе с вензелем Николая I, Мазаевы вручили Войсковому музею деревянную булаву Богдана Хмельницкого, подсвечник Екатерины Великой, настенные часы графа Воронцова, золотые часы царя Алексея Михайловича, серебряный бокал и портрет М. Ю. Лермонтова, медный бокал царя Петра Алексеевича, табакерку Донского атамана Платова, деревянную ложку Тараса Шевченко (1847 год), медаль за Севастопольскую войну 1853-1856 годов, жемчуг, средневековую секиру, металлический кувшин Петра Великого и много других поистине бесценных предметов. По оценке экспертов, коллекция, переданная Мазаевым Кубанскому Войсковому музею, - одна из самых крупных и ценных коллекций, поступивших в фонды главного исторического музея Краснодарского края за всю его историю.