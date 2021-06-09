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09.06.2021 16:48
Рубрика: Экономика

На реконструкцию дороги Симферополь - Армянск потратят 6,5 млрд рублей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Капитальный ремонт дороги Симферополь - Армянск протяженностью более 100 километров обойдется федеральному бюджету в 6,5 миллиарда рублей, и начнется предположительно в 2023 году. Об этом заявил вице-премьер правительства Республики Крым Евгений Кабанов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Сейчас дорога Симферополь - Красноперекопск - Армянск кадастрируется, - уточнил Кабанов. - Принято решение до конца текущего года передать ее в федеральную собственность. И в 2022-м Росавтодор предусмотрит деньги на капитальный ремонт. Думаю, стройка начнется не раньше 2023 года.

В предстоящие годы в Республике Крым будут спроектированы сразу несколько важнейших трасс, которые разгрузят дороги Симферополя и Ялты и соединят трассу "Таврида" с курортами на побережье. В частности, компания "ВАД" в рамках уже заключенного госконтракта выполнит проектно-изыскательские работы за 1,6 миллиарда рублей для юго-восточного обхода Симферополя от села Донское до села Перевальное. Строительство самой дороги длиной 27 километров обойдется Фонду национального благосостояния в сумму 32 миллиарда рублей. Трасса выведет транспортный поток, следующий от Крымского моста, от села Донского к селу Перевальное и дальше на существующую трассу Симферополь-Алушта.

Также компания "ВАД" разрабатывает за 1,4 миллиарда рублей проект строительства и реконструкции дороги Белогорск - Приветное. Ей же поручено технико-экономическое обоснование строительства транспортного обхода Ялты за 55 миллионов рублей.

Накануне компании "РСК" заказан проект реконструкции дороги от "Тавриды" до Судака через Грушевку. Контракт на проектирование заключен на сумму 654 миллиона рублей.

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