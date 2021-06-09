Роспотребнадзор усилит ковид-контроль в Москве

В столице будет усилен санитарный контроль за соблюдением антиковидных мер. Об этом РИА Новости сообщили в московском управлении Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства намерены уделить особое внимание обстановке в местах массового пребывания горожан. Собственники помещений обязаны соблюдать меры против распространения вируса: обрабатывать поверхности, обеззараживать воздух, соблюдать масочный режим.

Контроль усиливается на фоне роста заболеваемости ковидом в Москве. Власти откроют дополнительные места в больницах, специально ориентированных на лечение коронавируса.