В Москве прошел Белорусско-Азиатский форум

В своей вступительной речи Посол Беларуси в России Владимир Семашко призвал участников форума к более активному сотрудничеству в экономической сфере, подчеркнув, что в наступившем году экономика республики вышла на траекторию роста.
На долю России приходится почти половина всего товарооборота Беларуси. Республика занимает четвертое место среди крупнейших торговых партнеров России. Обращаясь к представителям стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Владимир Семашко подчеркнул следующее:
"В последние годы укрепляются отношения Беларуси со странами Азии. Азиатский регион представляет собой емкий и перспективный рынок для белорусских товаров и услуг, это целевой рынок для взаимных инвестиций. Развитие многоплановых связей с этим регионом имеет для Беларуси большое значение".
Заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик рассказал о том, какая продукция идет на экспорт. Он особо отметил самосвалы "БелАЗ", проволоку и металлокорд от Белорусского металлургического завода, технику Минского тракторного завода...