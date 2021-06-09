В Москве прошел Белорусско-Азиатский форум

В Москве в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России прошел Белорусско-Азиатский форум, собравший представителей посольств, дипмиссий и органов власти из 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Задачей форума стала презентация экспортного потенциала Беларуси. Состоялся открытый и предметный обмен мнениями о перспективах торгово-экономического сотрудничества Беларуси со странами Азии.

В своей вступительной речи Посол Беларуси в России Владимир Семашко призвал участников форума к более активному сотрудничеству в экономической сфере, подчеркнув, что в наступившем году экономика республики вышла на траекторию роста.

На долю России приходится почти половина всего товарооборота Беларуси. Республика занимает четвертое место среди крупнейших торговых партнеров России. Обращаясь к представителям стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Владимир Семашко подчеркнул следующее:

"В последние годы укрепляются отношения Беларуси со странами Азии. Азиатский регион представляет собой емкий и перспективный рынок для белорусских товаров и услуг, это целевой рынок для взаимных инвестиций. Развитие многоплановых связей с этим регионом имеет для Беларуси большое значение".

Заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик рассказал о том, какая продукция идет на экспорт. Он особо отметил самосвалы "БелАЗ", проволоку и металлокорд от Белорусского металлургического завода, технику Минского тракторного завода...