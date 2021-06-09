Зачем российским школьникам цифровые профили

В России планируется начать эксперимент по внедрению цифрового профиля школьников. Проект находится в стадии проработки и активно обсуждается специалистами министерства просвещения и минцифры. Как сообщили в пресс-службе минпросвещения, одной из основных задач такого нововведения станет сбор единого цифрового портфолио ребенка. Причем стартовать можно уже с детского сада. В будущем такое "резюме" упростит процесс поступления в вузы и даже поможет с выбором дальнейшей образовательной траектории.

Идея создания цифрового профиля школьника обсуждается давно, но пока никаких документов, концепций, где было бы четко прописано, что и как будет, нет, подчеркивают в минпросвещения. Однако личные данные человека, ребенка, особенно в "цифре" - тема горячая и неоднозначная. Какие данные попадут в Сеть? Как они будут защищены? Будет ли создание такого профиля обязательным?

Ответ на последний вопрос дал директор департамента цифровой трансформации и больших данных минпросвещения Павел Кузьмин: однозначно, нет.

"Вести ли такое цифровое портфолио или продолжать накапливать бумажные дипломы, - это решение семьи. Никакого единого обязательного цифрового портфолио для каждого ребенка не планируется, - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Что будет в профиле? Это тоже определит семья.

По словам Кузьмина, речь идет "о сервисе оцифровки" тех результатов, которые уже есть и будут у школьников. Это было бы удобно, особенно при переходе из школы в школу, при переезде, при поступлении в вуз, наконец. В вузе хорошее портфолио и вовсе может "подарить" дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении.

"Мы говорим про то, что можно создать удобный сервис для семьи, где фиксировались бы результаты учащихся", - пояснил Павел Кузьмин.

Так называемая копилка достижений школьников в цифровом виде может облегчить и автоматизировать многие процессы в сфере образования, уверены в минпросвещения. Подобные сервисы существуют давно, востребованы родительским сообществом, но они, увы, разрозненны: чтобы собрать все дипломы и сертификаты в один "портфель", придется потрудиться. Цифровой профиль предоставит возможность свести все в единую картину успехов ребенка.

Но как бы ни удобен был подобный сервис для родителей, всегда есть риски. У кого будет доступ к данным ребенка? А если профиль "взломают"? Но проект, который сейчас обсуждают в минпросвещения - сервис федерального уровня с соответствующей защитой данных.

- Любые данные в портфолио должны быть верифицированы, размещены исключительно с согласия ребенка и семьи и доступны только определенному количеству организаций, например вузам, - подчеркивают в министерстве. - При этом вся информация, попадающая в федеральную базу, должна быть деперсонифицирована. Вопросы защиты данных здесь первостепенны.

Вести портфолио в "цифре" или продолжать собирать бумажные дипломы, решит семья. Обязательное цифровое портфолио для каждого ребенка вводить не планируется

Создание цифрового профиля школьника - вполне в духе современных тенденций, когда "цифра" правит бал. В высшем образовании этот тренд уже не нов: вузы давно "собирают" цифровой след студентов. Но эксперты предупреждают: действовать нужно очень аккуратно, так как на этом поле еще есть нерешенные вопросы. Например, в современном цифровом праве до сих пор нет четкого определения границ приватности и личных данных. Вторая история: не "скатиться" в предопределение будущего ребенка. Дело в том, что когда мы долго собираем информацию о ребенке, накапливаем успехи и достижения, это может привести к предзаданности трека развития ребенка. А если у него мало или совсем нет каких-то дипломов, сертификатов? Значит ли это, что дальше он пойдет только по негативному треку? Конечно, нет. Траектории развития детей непредсказуемы. "Богатое" портфолио и пачка сертификатов - это только один из возможных путей развития. Об этом нельзя забывать.

- Цифровое портфолио - это хорошо, - считает директор Института цифрового образования МГПУ Екатерина Лавренова. - Вопрос безопасности, действительно, существует, но он, думаю, будет решаться также, как сейчас на портале госуслуг. Если это будет федеральный проект, то волноваться не стоит. Кстати, в МГПУ уже давно собирают тот самый "цифровой след" студента. Причем, не только ради анализа и прогноза среднеарифметических оценок. - Мы смотрим, какие книжки читают ребята, как долго они их читают, какие темы курсовых выбирают, - объясняет Лавренова. - Сейчас как раз "выгружаем" письменные работы - смотрим, как меняется словарный запас студентов в работах до определенной лекции и после. Все это тоже говорит о результативности обучения. Если по такому же принципу будет собираться портфолио школьника, то это точно позволит более объективно оценивать ребенка. В будущем это даже может изменить систему государственной аттестации на основе ЕГЭ. Будет видна динамика ребенка, как он растет, как развивается, будет легче подобрать индивидуальный подход к каждому школьнику.

Комментарии

Владимир Шулов, эксперт некоммерческой организации "Обрсоюз":

- Споры вокруг цифрового портфолио идут давно. Многие родители высказывают опасения по поводу потенциальной возможности несанкционированного доступа к персональным данным. Но очевидно: новые технологии позволяют учесть все достижения ребенка и по достоинству оценить результаты учебы и внеучебной деятельности. А в будущем потенциальное цифровое портфолио может стать альтернативой выпускным экзаменам.

Екатерина Паромченко, мама шестиклассника:

- В целом, я за. Давно уже сканирую все дипломы и грамоты сына, сохраняя их в облачном хранилище. Но в таком виде они не являются документом, и если что, приходится предоставлять бумажный оригинал. Бумага - это что-то из прошлого уже, анахронизм, как наличные. А если все учтено в электронном виде, да еще и в федеральной системе - будет отлично. Но очень важно, чтобы любая новая система реально работала. Например, дневник Московской электронной школы - хорошая идея. Но в процессе использования возникает масса вопросов к качеству информации и к работе системы.