Завершены гидроиспытания на втором энергоблоке БелАЭС

Пусконаладочные работы, которые осуществляются на втором энергоблоке белорусской атомной электростанции в Островце, уже завершились гидроиспытаниями его первого и второго контуров. Об этом стало известно в среду, 9 июня, по данным Министерства энергетики РБ.

"Успешно завершена и циркуляционная промывка трубопроводов и оборудования первого и второго контуров реакторной установки", - уточнили эксперты, пояснив, что этот технологический процесс проходил при полной загрузке реактора имитаторами тепловыделяющих сборок.

Гидроиспытания, по оценке специалистов, "подтвердили прочность контуров энергоблока, в том числе качество изготовления и монтажа оборудования и трубопроводов".

Теперь на первенце ядерной энергетики республики, пояснили в министерстве, предстоит горячая обкатка реакторной установки, задача которой - "подтвердить работоспособность основного и вспомогательного оборудования реактора на рабочих параметрах".

Кстати, как уже информировал "СОЮЗ", все десять автоматических пунктов измерений, действующих в зоне БелАЭС, подтвердили, что радиационная обстановка в районе первенца ядерной энергетики "остается стабильной". А данные, которые обновляются каждые десять минут, дают представления специалистам не только о "мощности дозы гамма-излучения, но и о содержании радионуклидов в воздухе".

А по словам представителя отраслевого министерства, в районе размещения БелАЭС еще пять лет назад были организованы три пункта отбора проб аэрозолей приземного слоя атмосферы на близлежащих метеостанциях, которые расположены в Нарочи, Ошмянах и Лынтупах. Действуют также три пункта радиационного мониторинга поверхностных вод и четыре - почв. Все они внесены в реестр пунктов национальной системы мониторинга. "Каких-то отклонений от получаемых ранее значений мы не зафиксировали", - резюмируют эксперты.

Остается напомнить, что белорусская станция в Гродненской области с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту.