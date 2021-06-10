Автоэксперт оценил идею сделать техосмотр автомобилей добровольным

МВД России разработало предложения, предусматривающие введение добровольного техосмотра для личных легковых автомобилей. В то же время инициатива не коснется машин, участвующих в перевозках: такси, грузовиков, автобусов. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил возможные нововведения.

"Отвязка ОСАГО от техосмотра - абсолютно ожидаемое решение. Реформы техосмотра, ОСАГО и государственной регистрации ТС не удались. Генезис проблем у всех трех институтов абсолютно одинаковый - полная противоположность интересов государства и бизнеса в вопросах обеспечения деятельности указанных систем, что в рамках логики процесса изначально было утопией.

На данный момент вся структура института ОСАГО, техосмотра и регистрации ТС требует полной перезагрузки, основной для которой должна стать система, не завязанная на получение прибыли, поскольку речь идет о социальной-правовой безопасности около 40 млн жителей России.

Как показала практика, частный бизнес справиться с этим не в силах, а потому в основе процесса единственным решением видится переход на государственное регулирование как минимум фундаментальных основ данных институтов. Причем выключать из процесса бизнес не обязательно - он вполне может продолжать выполнять роль поставщика дополнительных и альтернативных услуг во всех трех сферах.

Вопрос как всегда лежит в приоритетной постановке задачи. Если есть задача защитить права автомобилистов - это один план действий и реформ. Ну а если есть задача не допустить падения прибылей секторального бизнеса - это другой план действий. Совместить эти две задачи в единую цель, как уже окончательно очевидно, невозможно", - отметил эксперт.