МВД предлагает сделать техосмотр частных легковых машин добровольным

МВД предлагает сделать техосмотр легковых автомобилей физических лиц добровольным. Соответствующие предложения в правительство о внесении изменений в законодательство подготовлены ведомством. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников.

А накануне Госдума приняла во втором чтении поправки в законодательство, согласно которым с 22 августа при оформлении договора ОСАГО страховщики не будут проверять диагностические карты.

"МВД подготовило предложения в правительство Российской Федерации по внесению изменений в ФЗ 170 "О техническом осмотре" и 196 "О безопасности дорожного движения", где процедуру прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей предложено сделать не обязательной, а добровольной", - цитирует главу Госавтоинспекции агентство​​​ РИА Новости.

Этот механизм позволит Госавтоинспекции сосредоточиться на организации и проведении техосмотров, в первую очередь, автобусов, поскольку действующим законодательством предусмотрено участие сотрудников ГИБДД в этой процедуре - ведь зачастую техническая неисправность является сопутствующей причиной ДТП при оказании услуг по перевозке пассажиров и грузов.

Напомним, что сегодня произошло ДТП с автобусом в Свердловской области, в котором погибли шесть человек. Водитель утверждает, что у автобуса отказали тормоза. Хотя техосмотр у машины был пройден.

Предложение сделать техосмотр добровольным для владельцев легковых автомобилей физических лиц были озвучены на встрече Михаила Черникова с экспертами. По всей видимости, они были услышаны.

С точки зрения ГИБДД проблема с техосмотром до сих пор заключалась в том, что граждане платили за услугу, но по факту ее не получали. Они покупали диагностические карты только для того, чтобы иметь возможность заключить договор ОСАГО. Когда же началась реформа техосмотра, а произошло это 1 марта этого года, стало очевидным, что нынешнего количества пунктов техосмотра на всех не хватит.

Чтобы не создать транспортный коллапс, было принято решение продлить срок действия диагностических карт. Однако, как показало время, количество пунктов не прибавилось. Местные власти, в чью обязанность входит обеспечение населения доступностью этой услуги, ничего не предприняли. Поэтому вполне логичным решением выглядит усилить контроль за проведением ТО того транспорта, для которого он действительно необходим: автобусы, такси и грузовики. А за техническим состоянием личных легковушек неплохо следят и их владельцы.

Михаил Черников отметил, что ответственные автолюбители заинтересованы в исправности своего автомобиля, а потому должны проходить техосмотр добровольно. Инициатива не коснется автомобилей, участвующих в перевозках: такси, грузовиков, автомобилей предприятий и организаций, автобусов.

При этом речь не идет о полной отмене техосмотра. Предполагается, что будет разработан некий механизм, который будет предоставлять какие-нибудь преференции для тех, кто его прошел добровольно. Это может быть скидка на тот же полис ОСАГО.

Это решение не противоречит венской Конвенции о дорожном движении. В ней обязательность техосмотра предусмотрено только для грузовиков и автобусов. А для других машин - на усмотрение национальных законодательств.

Но помимо внесения изменений в закон о безопасности и закон о техосмотре, потребуется еще изменить Кодекс об административных правонарушениях. Ведь 1 марта следующего года вступает в силу штраф за отсутствие техосмотра. Необходимо сделать исключение для владельцев легковых автомобилей физических лиц. Но это уже проблема, которая может быть решена, когда соответствующие поправки в законодательство дойдут до Госдумы.