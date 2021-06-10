АвтоВАЗ вышел из простоя. Завод будет работать в усиленном темпе

АвтоВАЗ возобновил работу после длительного простоя, в который тольяттинский завод вынужденно ушёл в начале месяце.

Пока состоялся рестарт на линии B0, на которой выпускаются Lada Largus, Xray, а также модели Renault.

К работе приступили в 7 часов утра, что на 1.5 часа раньше, чем положено по производственному графику, сообщает "Нетипичный АвтоВАЗ". Таким образом компания планирует компенсировать дни простоя. Также предприятие будет работать по субботам.

Линии сборки Lada Niva и Granta по-прежнему стоят. По неофициальной информации, они могут быть перезапущены уже завтра, 11 июня.

Однако за возобновлением работы снова может последовать простой, как это было несколько дней назад. Такой сценарий действительно возможен, пока АвтоВАЗ не решит проблему с поставками компонентов. Нехватка каких комплектующих сказалась на работе завода, не уточняется.