АвтоВАЗ возобновил работу после простоя из-за проблем с комплектующими

Как стало известно "РГ", АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей после двухдневного простоя, связанного с перебоями в поставках комплектующих.

Как сообщил источник на заводе, сборка была перезапущена по плану - 4 июня. Однако пока неизвестно, удалось ли производителю полностью урегулировать вопрос с поставщиками.

В компании отметили, что дилерская сеть полностью обеспечена автомобилями для удовлетворения клиентского спроса, который по итогам пяти месяцев значительно вырос.

Напомним, что АвтоВАЗ планирует нанять более 1500 новых сотрудников, об этом заявил новый президент компании Николя Мор. Это - превентивная мера, которая позволит АвтоВАЗу и дальше в полной мере обеспечивать дилеров автомобилями.