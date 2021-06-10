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10.06.2021 13:07
Рубрика: Легковые авто

Блогер разобрал Hyundai Creta и рассказал, почему она не стоит своих денег

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Очередным гостем "Клубного сервиса" стал кроссовер Hyundai Creta за 1.7 млн рублей. Ведущий канала рассказал, какие минусы есть у автомобиля, невидимые покупателю, и почему Creta не стоит своих денег.

Фото: Сергей Цицилин
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Внутри дверей нет антикоррозийного состава и швы не укрыты герметиком, днище автомобиля обработано антикором избирательно.

На удивление с шумоизоляцией дела обстоят лучше, чем у большинства "бюджетников": мат из современного шумо- и виброгасящего материала есть в районе перегородки моторного отсека, также виброизолом сегментарно укрыт пол кузова.

Creta в обзоре оснащена двигателем G4NA разработки десятилетней давности, который в 2017 году прошёл модернизацию: были установлены маслофорсунки, которые уменьшили задиры на стенках цилиндров.

Коробка-"автомат" - классическая гидротрансформаторная, но очень капризна к качеству масла и требует регулярной его замены. Ещё один из минусов АКП - дискомфорт в виду толчков и вибраций.

По мнению Ильи Свиридова, Creta - автомобиль для первого хозяина, и многие пытаются избавиться от него на пробеге до ста тысяч км.

Напомним, в мае Hyundai Creta утратила лидерство в топ-10 самых популярных SUV в России, уступив место семейству Lada Niva.

Цена на новый Hyundai Creta, согласно прайс-листу на сайте производителя, начинается от 1 127 000 рублей. Через неделю будет представлена вторая генерация кроссовера.

#Hyundai