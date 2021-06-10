BMW сократит производство из-за дефицита микросхем

Одна из крупнейших автокомпаний мира - BMW объявила о сокращении производства в Баварии из-за дефицита электронных микросхем.

"На данный момент ощущается дефицит микросхем для комплектующих, которые необходимы при производстве большой серии автомобилей BMW", - сказал пресс-секретарь компании, чьи слова приводит ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Сокращать производство компания намерена со следующей недели. Будет отменена вторая смена работы персонала на заводе в Дингольфинге, где трудятся около 17 тысяч человек. Сколько именно работников затронут крайние меры, пока непонятно. Ранее BMW уже приостанавливала производство на других своих заводах в Великобритании и Германии.

Сбои в поставках микрочипов для автомобилей вызваны стремительно выросшим в период пандемии спросом на телевизоры, ноутбуки и игровые консоли, говорят эксперты. В результате без электроники остались другие производственные секторы. Глобальная проблема затронула практически все отрасли, но больнее всего она ударила по автопроизводителям. Нерегулярные поставки привели к сбоям в отработанных логистических цепочках.

Как отмечают в BMW, глобальные проблемы с поставками полупроводников требуют ежедневного планирования при закупках и производстве.

Спасти положение потребители товаров пытаются среди прочего за счет переключения с традиционных поставок морем на перевозку грузов по воздуху. "Авиаперевозки, с точки зрения предсказуемости их цены и сроков доставки, в настоящий момент гораздо надежнее и стабильнее других видов транспорта", - говорит директор компании АТЛ Андрей Смирнов. Заказчики дробят крупные партии, поставки которых стали нестабильными и дорогостоящими из-за сбоев на рынке контейнерных и автомобильных перевозок, поясняет эксперт.

Производители микрочипов не поспевают за ростом спроса со стороны автоконцернов

В Минпромторге России признают проблему с поставками чипов. Но при этом заверяют, что российские автопроизводители не должны серьезно пострадать из-за глобальных сбоев в поставках. Как отметили ранее в министерстве, стабилизация основных сегментов рынка автоэлектроники, в том числе для автомобилей, ожидается к концу августа - сентябрю 2021 года.

Тем временем

В Тольятти "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей на сборочной линии B0 после трехдневного простоя с 7 по 9 июня. Завод был вынужден остановить часть конвейера, на котором делают Lada Largus и Lada Xray из-за нехватки деталей - электронных комплектующих. Впрочем, вопросы с поставщиками заводу удалось оперативно уладить.

В то же время из-за дефицита комплектующих "АвтоВАЗ" ранее также приостановил сборку моделей Lada Granta и Lada Niva Legend. Работу этих линий компания планировала возобновить 11 июня.

К слову, тольяттинский завод в условиях растущего спроса на автомобили до сентября этого года планирует нанять дополнительно более полутора тысяч сотрудников на производственную площадку в Тольятти. В мае предприятие реализовало на российском рынке 38 284 автомобиля Lada - это в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Бестселлером производителя стала Granta, второй результат показала Vesta, на третьем месте по популярности - Lada Largus. По итогам пяти месяцев 2021 года российские дилеры Lada продали 160 123 машины, что на 53 процента выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщало аналитическое агентство "АВТОСТАТ", "АвтоВАЗ" перенесет производство внедорожника LADA Niva Travel на основную производственную площадку - линию Niva Legend. Проект планируется завершить до конца летнего корпоративного отпуска в августе. После чего завод "ЛАДА Запад Тольятти" (бывший завод GM-АвтоВАЗ) будет законсервирован. Его сотрудники станут работниками "АвтоВАЗа".

Подготовила Ольга Дмитренко, Тольятти