Great Wall привез в Россию пикап Poer

Компания Great Wall, которой принадлежит бренд Haval, объявила о старте продаж пикапа Poer. Новинка представлена в "легкой" версии полной массой до 2,5 т.

Пикап оснащен дизельным мотором 4D20M (собственная разработка Great Wall) объемом 2 л, мощностью 150 л.с. и высоким крутящим моментом (400 Н·м при 1500 об/мин).

Автомобиль представлен в нашей стране в двух версиях - Comfort и Premium. Модель оснащается 8-ступенчатой автоматической трансмиссией производства компании ZF, а также системой полного привода с ведущей задней и подключаемой передней осями.

Электронная система Torque-on-demand автоматически регулирует распределение крутящего момента в соответствии с выбранным режимом, а также имеет возможность использования понижающей передачи и блокировки заднего дифференциала (в комплектации Premium).

Стоимость новинки в версии Comfort составляет 2 299 000 рублей, в комплектации Premium - 2 449 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Great Wall.

Российские дилеры Haval в мае реализовали 3167 автомобилей, что в 4,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером марки является Haval F7, чья реализация выросла в 4,6 раза и составила 1235 машин.

Не так давно стартовали продажи компактного кроссовера Haval Jolion, который намерен составить конкуренцию Hyundai Creta. Цены на новинку стартуют от 1 189 000 рублей за переднеприводный Comfort и до 1 679 000 рублей за топ-версию с полным приводом.