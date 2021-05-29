Haval Jolion намерен потягаться в России с Hyundai Creta

Китайский Haval привез в нашу страну свой новый кроссовер Jolion. Новинка представляет угрозу, прежде всего, лидеру сегмента - Hyundai Creta, которого превосходит по габаритам и оснащению при схожей цене.

Как первая любовь

Компания Haval, которая является лидером среди китайских автопроизводителей в нашей стране, недавно представила новый компактный кроссовер Jolion. Новинка, построенная на базе модульной технологической платформы Lemon с уменьшенной массой, пришла на смену "паркетнику" H2: длина автомобиля составляет 4472 мм, размер колесной базы - 2700 мм.

Производство "Джолиона" налажено на заводе в Тульской области, где выпускаются остальные модели Haval для российского рынка. Примечательно, что новый кроссовер появился у нас практически одновременно с китайским рынком, где, правда, носит другое названием - Chulian, что означает "первая любовь".

Как и в Поднебесной, Haval Jolion доступен российским покупателям с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбомотором: на переднеприводных версиях он развивает 143 л.с., на полноприводных - 150 л.с. Причем в последнем случае двигатель идет в сочетании только с 7-диапазонным "роботом", тогда как для более доступных комплектаций можно выбрать 6-ступенчатую "механику".

Помимо прочего, Haval Jolion оснащается функцией бесключевого доступа, двухзонным климат-контролем, камерами кругового обзора 360°, датчиками дождя и света. В набор систем безопасности и помощи водителю входят система ADAS - адаптивный круиз-контроль (ACC), а также ассистент автономной парковки.

Комплекс оборудования мультимедийной системы включает 12-дюймовый цветной сенсорный дисплей управления, поддерживающий интеграцию платформ Android Auto и Apple CarPlay, 7-дюймовую цифровую приборную панель с возможностью персонализации и регулируемый проекционный дисплей.

Щедрость китайская

Фото: Пресс-служба Haval.

Новинка предлагается в трех уровнях оснащения - Comfort, Elite и Premium - по цене от 1 189 000 рублей до 1 679 000 рублей. В российском офисе Haval рассчитывают, что большой популярностью "Джолион" будет пользоваться в максимально оснащенной версии Premium.

Как отмечает руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников, разница в цене между комплектациями Elite и Premium невелика, но топ-версия лучше укомплектована, и у нее есть много инновационных опций, которые почти невозможно найти на рынке по такой стоимости. А Haval Jolion имеет все шансы обойти своих конкурентов не только по цене, но и по техническому оснащению.

В свою очередь, руководитель проектов "Дрома" на европейской территории РФ Антон Серков считает, что более перспективная из модификаций Haval Jolion - это "золотая середина" - переднеприводный автомобиль на "роботе" в комплектации Elite.

"Доля автоматических трансмиссий неуклонно растет, но только две первых комплектации укладываются в психологическую отметку в 1,5 млн рублей. Покупать же "максималку" по цене, близкой к старшему F7, едва ли будет прагматичным выбором, так характерным для потребителей китайских машин", - рассуждает эксперт.

Убийца "Креты"?

Фото: Пресс-служба Haval.

Что касается конкурентов Haval Jolion, то по габаритам он сопоставим с более дорогими кросоверами Kia Sportage, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai и Volkswagen Tiguan. Однако, пожалуй, главным соперником "Джолиона" станет более компактный Hyundai Creta, который предлагается примерно за те же деньги. В китайском же сегменте новинке предстоит сразиться за покупателей с такими моделями как Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray.

"Играя в наиболее конкурентном сегменте, Jolion едва ли сможет заметно изменить расклад на рынке SUV, даже несмотря на скачок бренда, совершенный посредством локализации производства и вывода на рынок модели F7. Полагаю, Haval Jolion сможет пересадить часть аудитории с Hyundai Creta, так как китайская новинка предлагает увеличенные габариты и щедрую комплектацию за ту же цену. Те же, кому по карману перечисленные выше модели, едва ли обратят внимание на бюджетный Jolion", - комментирует Антон Серков.

Стоит отметить, что новый Jolion стал самой доступной моделью Haval на российском рынке. Ранее это был рамный внедорожник H5, который, кстати, уступил новинке место на конвейере тульского завода и был снят с производства. В компании считают Jolion более перспективной моделью - она займет треть в общих продажах Haval в нашей стране.

Как заявляют в Haval, появление в модельном ряду компактного кроссовера Jolion даст новый импульс развитию бренда и позволит сделать еще один шаг к главной цели - стать брендом кроссоверов и внедорожников №1 в нашей стране. Для этого компания формирует модельную линейку, которая предполагает присутствие автомобилей Haval в каждом сегменте SUV на российском рынке. До 2023 года нас ждут еще четыре новинки от Haval, а первой из них станет пикап Poer.

По мнению Антона Серкова, уход Haval H5 с российского рынка связан со снижением доли этого внедорожника в общих продажах бренда, а также потребностью перепрофилировать производство под более актуальные модели - история "Ховера" H5 насчитывает почти 20 лет.

"Компактные кроссоверы, такие как Jolion, ввиду меньшей стоимости почти всегда занимают более высокие строчки продаж в сравнении с крупными моделями. Однако в случае с Haval лидерство "Джолиона" под вопросом - это полностью новая модель, которую потребителю еще предстоит распробовать. Если ему понравится, можно рассчитывать до тысячи проданных машин ежемесячно", - прогнозирует эксперт.