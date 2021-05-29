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29.05.2021 15:30
Рубрика: Легковые авто

Haval Jolion намерен потягаться в России с Hyundai Creta

Текст: Александр Чупров
Китайский Haval привез в нашу страну свой новый кроссовер Jolion. Новинка представляет угрозу, прежде всего, лидеру сегмента - Hyundai Creta, которого превосходит по габаритам и оснащению при схожей цене.
Фото: Пресс-служба Haval. Фото: Пресс-служба Haval.
Фото: Пресс-служба Haval.
Как первая любовь

Компания Haval, которая является лидером среди китайских автопроизводителей в нашей стране, недавно представила новый компактный кроссовер Jolion. Новинка, построенная на базе модульной технологической платформы Lemon с уменьшенной массой, пришла на смену "паркетнику" H2: длина автомобиля составляет 4472 мм, размер колесной базы - 2700 мм.

Фото: www.autohome.com.cn
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Производство "Джолиона" налажено на заводе в Тульской области, где выпускаются остальные модели Haval для российского рынка. Примечательно, что новый кроссовер появился у нас практически одновременно с китайским рынком, где, правда, носит другое названием - Chulian, что означает "первая любовь".

Как и в Поднебесной, Haval Jolion доступен российским покупателям с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбомотором: на переднеприводных версиях он развивает 143 л.с., на полноприводных - 150 л.с. Причем в последнем случае двигатель идет в сочетании только с 7-диапазонным "роботом", тогда как для более доступных комплектаций можно выбрать 6-ступенчатую "механику".

Помимо прочего, Haval Jolion оснащается функцией бесключевого доступа, двухзонным климат-контролем, камерами кругового обзора 360°, датчиками дождя и света. В набор систем безопасности и помощи водителю входят система ADAS - адаптивный круиз-контроль (ACC), а также ассистент автономной парковки.

Комплекс оборудования мультимедийной системы включает 12-дюймовый цветной сенсорный дисплей управления, поддерживающий интеграцию платформ Android Auto и Apple CarPlay, 7-дюймовую цифровую приборную панель с возможностью персонализации и регулируемый проекционный дисплей.

Щедрость китайская
Фото: Пресс-служба Haval.

Новинка предлагается в трех уровнях оснащения - Comfort, Elite и Premium - по цене от 1 189 000 рублей до 1 679 000 рублей. В российском офисе Haval рассчитывают, что большой популярностью "Джолион" будет пользоваться в максимально оснащенной версии Premium.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Как отмечает руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников, разница в цене между комплектациями Elite и Premium невелика, но топ-версия лучше укомплектована, и у нее есть много инновационных опций, которые почти невозможно найти на рынке по такой стоимости. А Haval Jolion имеет все шансы обойти своих конкурентов не только по цене, но и по техническому оснащению.

В свою очередь, руководитель проектов "Дрома" на европейской территории РФ Антон Серков считает, что более перспективная из модификаций Haval Jolion - это "золотая середина" - переднеприводный автомобиль на "роботе" в комплектации Elite.

"Доля автоматических трансмиссий неуклонно растет, но только две первых комплектации укладываются в психологическую отметку в 1,5 млн рублей. Покупать же "максималку" по цене, близкой к старшему F7, едва ли будет прагматичным выбором, так характерным для потребителей китайских машин", - рассуждает эксперт.

Убийца "Креты"?
Фото: Пресс-служба Haval.

Что касается конкурентов Haval Jolion, то по габаритам он сопоставим с более дорогими кросоверами Kia Sportage, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai и Volkswagen Tiguan. Однако, пожалуй, главным соперником "Джолиона" станет более компактный Hyundai Creta, который предлагается примерно за те же деньги. В китайском же сегменте новинке предстоит сразиться за покупателей с такими моделями как Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray.

"Играя в наиболее конкурентном сегменте, Jolion едва ли сможет заметно изменить расклад на рынке SUV, даже несмотря на скачок бренда, совершенный посредством локализации производства и вывода на рынок модели F7. Полагаю, Haval Jolion сможет пересадить часть аудитории с Hyundai Creta, так как китайская новинка предлагает увеличенные габариты и щедрую комплектацию за ту же цену. Те же, кому по карману перечисленные выше модели, едва ли обратят внимание на бюджетный Jolion", - комментирует Антон Серков.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Стоит отметить, что новый Jolion стал самой доступной моделью Haval на российском рынке. Ранее это был рамный внедорожник H5, который, кстати, уступил новинке место на конвейере тульского завода и был снят с производства. В компании считают Jolion более перспективной моделью - она займет треть в общих продажах Haval в нашей стране.

Как заявляют в Haval, появление в модельном ряду компактного кроссовера Jolion даст новый импульс развитию бренда и позволит сделать еще один шаг к главной цели - стать брендом кроссоверов и внедорожников №1 в нашей стране. Для этого компания формирует модельную линейку, которая предполагает присутствие автомобилей Haval в каждом сегменте SUV на российском рынке. До 2023 года нас ждут еще четыре новинки от Haval, а первой из них станет пикап Poer.

По мнению Антона Серкова, уход Haval H5 с российского рынка связан со снижением доли этого внедорожника в общих продажах бренда, а также потребностью перепрофилировать производство под более актуальные модели - история "Ховера" H5 насчитывает почти 20 лет.

"Компактные кроссоверы, такие как Jolion, ввиду меньшей стоимости почти всегда занимают более высокие строчки продаж в сравнении с крупными моделями. Однако в случае с Haval лидерство "Джолиона" под вопросом - это полностью новая модель, которую потребителю еще предстоит распробовать. Если ему понравится, можно рассчитывать до тысячи проданных машин ежемесячно", - прогнозирует эксперт.

#Haval