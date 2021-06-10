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10.06.2021 17:00
Рубрика: Легковые авто

Hyundai начал принимать заказы на семиместную Creta

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai начала принимать заказы на удлиненную 7-местную версию кроссовера Creta - она называется Alcazar и пока доступна только в Индии (там же ее и производят).

Фото: скриншот с youtube.com
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Для предзаказа Hyundai Alcazar индийские покупатели должны вносить предоплату в размере 250 000 рупий (250 000 рублей). Интересно, что цены на новинку Hyundai продолжает держать в тайне - полный прайс-лист опубликуют 18 июня.

Удлиненная Creta будет предлагаться в трех фиксированных комплектациях - Prestige, Platinum и Signature.

Топ-исполнение включает цифровую комбинацию приборов, медиакомплекс с 10,25-дюймовым экраном, камеры кругового обзора, панорамный люк, порт беспроводной подзарядки смартфона, климат-контроль. Предложат также вариант повышенной комфортностью - с 6-местным салоном (на втором ряду вместо цельного дивана устанавливаются индивидуальные кресла).

Hyundai Alcazar построен на базе Creta второго поколения (SU2), которая пока только готовится к выходу на российский рынок. Относительно стандартной пятиместной версии удлинены колесная база и задний свес. Расстояние между осями у Hyundai Alcazar - 2760 мм, +150 мм по сравнению с обычной Creta SU2.

Покупателям предложат четыре мотора: бензиновые "атмосферники" объемом 1,5 (115 л.с.) или 2,0 литра (159 л.с.), турбомотор 1,4 (140 л.с.), а также 1,5-литровый турбодизель на 113 л.с. и 250 Нм. Они агрегатируются с "механикой" или "автоматом", у обоих по шесть передач. Привод только передний.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai