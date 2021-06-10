Кабмин выделил 4,5 млрд рублей на компенсацию расходов на детский отдых

Еще 4,5 миллиарда рублей правительство направит на компенсацию части расходов родителей на летний отдых детей в лагерях. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путевки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха, и еще более 220 тысяч детей при поддержке государства смогут отдохнуть летом на выгодных условиях, набраться сил и с пользой провести время", - сказал он.

С инициативой возмещать до половины стоимости путевок президент Владимир Путин выступил в Послании Федеральному Собранию.

Ранее кабинет министров направил на программу пять миллиардов рублей. "После сложного года для детей это отличная возможность укрепить здоровье, получить много впечатлений, найти новых друзей", - считает Мишустин.