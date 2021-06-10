Как выглядит новый Kia Sportage не на картинках. Первый "живой" видеообзор

В Южной Корее на одной из парковок был замечен новый Kia Sportage в чёрном цвете, который был досконально исследован местным блогером.

Не секрет, что от цвета зависит восприятие автомобиля, именно поэтому каждый автопроизводитель так тщательно разрабатывает палитру доступных эмалей, чтобы каждая из них скрадывала какие-то недостатки и подчёркивала дизайнерские акценты.

На премьерных изображениях новый Kia Sportage был продемонстрирован в белом цвете, который, как оказалось после просмотра видео с чёрным кроссовером, не дал полностью раскрыться светодиодным ходовым огням, выполненным в форме направленных друг на друга стрелочек.

Однако при этом чёрный Kia Sportage смотрится уже: известное свойство чёрного цвета - скрывать объём. Вместе с объёмом эмаль скрыла и выштамповки под ручками дверей и на задних стойках. Стоить понимать, что многое зависит от освещения: в видео оно не самое лучшее - машина припаркована на подземной стоянке.

В настоящий момент Kia раскрыла лишь дизайн внешности и показала салон нового Sportage. Полностью кроссовер рассекретят в течение месяца.