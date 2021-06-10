Какие профессии будут самыми востребованными через 5-10 лет

Самыми востребованными у работодателей в ближайшие 5-10 лет станут профессии, связанные с работой с данными, искусственным интеллектом, биотехнологиями и медициной, а также профессии на стыке информационных технологий и "цифры". Об этом в интервью РИА Новости заявила генеральный директор Университета 20.35 Нина Яныкина​​​.

По словам эксперта, спрос на дата-специалистов и сотрудников в сфере искусственного интеллекта растет во всех отраслях экономики. При этом "цифровые" специалисты востребованы и в традиционных областях: например, в образовании нужны специалисты по работе с цифровым следом.

Яныкина отметила, что по-прежнему будут востребованы специалисты в сфере IT и цифровизации.

Выступая на полях ПМЭФ, спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков назвал работу с данными, логистику, медицину и туризм наиболее перспективными отраслями с точки зрения развития карьеры. Он также спрогнозировал появление десятков новых профессий - речь идет о специалистах по дата-майнингу ("добыче новых данных"), дата-археологах ("умеют раскапывать исторические массивы данных").

Ранее стало известно, что самой востребованной из новых профессии в России является специальность врача телемедицины. По данным аналитиков, спрос на специалистов в этой отрасли во время пандемии вырос в пять раз, а зарплата на рынке может составить 130 тысяч рублей.