Названы четыре наиболее перспективные области для карьеры

Работа с данными, логистика, медицина и туризм являются наиболее перспективными отраслями с точки зрения развития карьеры. Об этом заявил на ПМЭФ спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас на рынке труда присутствует тренды на "углубление специализации, на работу с данными". Спецпредставитель президента прогнозирует появление десятков новых профессий в этой отрасли. Речь, в частности, идет о специалистах по дата-майнингу ("добыче новых данных"), дата-археологах ("умеют раскапывать исторические массивы данных").

По словам Пескова, зарплата специалиста в области работы с данными сейчас составляет 300-400 рублей, а трудоустройство гарантированно "в ближайшие 25-30 лет точно".

"Второй большой блок - это логистика. Мы с вами ленивые существа, мы хотим как: чтобы мы на кнопку нажали, и все тут же случилось, магия", - отметил спецпредставитель президента, слова которого цитирует РИА Новости.

"Третье - это, конечно, медицина, медицина с данными, бесконечное место для новых рабочих мест", - подчеркнул Песков.

Говоря о туризме, он выделил "высоко автоматизированный туризм". При этом от специилстов в этой отрасли требуется глубокое понимания "зеленой" повестки. "Как сделать так, чтобы это не вредило людям, как сделать так, чтобы это не вредило природе", - добавил спецпредставитель президента.