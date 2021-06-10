Жители Якутии увидели первое за полвека кольцеобразное затмение

Первое за 55 лет кольцеобразное солнечное затмение смогли наблюдать жители Якутии сегодня вечером. Оно открывает целую серию таких природных явлений, которые можно будет видеть невооруженным глазом.

Луна начала закрывать Солнце в районе 20:20 по местному времени (14:20 по Москве), пишет РИА Новости. Многие жители вышли на улицы ради того, чтобы наблюдать это редкое явление природы. Совсем темно из-за затмения не стало, но очевидцы поделились, что зрелище было впечатляющим.

Жители Якутии - одни из немногих россиян, которые смогли насладиться зрелищем редкого солнечного затмения в полную силу. Также его могли наблюдать жители Чукотки. Максимальная фаза затмения хорошо наблюдалась в полярных районах. А вот жителям Камчатки, Приморья, Сахалина и Кавказа не удалось видеть даже частные фазы кольцеобразного затмения.

Кольцеобразное затмение возникает тогда, когда Луна и Земля находятся очень близко друг к другу. Из-за этого видимый диаметр Луны не перекрывает Солнце полностью: вокруг спутника Земли остается светящееся кольцо. В последний раз россияне смогли наблюдать такое явление в 1966 году.