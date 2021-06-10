Суд в Петербурге рассмотрит вопрос об аресте блогера Хованского

Ходатайство следствия о заключении под стражу блогера Юрия Хованского, задержанного в Петербурге по обвинению в призывах к терроризму, зарегистрировано в Дзержинском районном суде Петербурга.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга, заседание назначено на 15 часов 10 июня.

Хованский обвиняется по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Санкция по ней предусматривает штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

31-летний блогер был задержан 9 июня в Петербурге сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России при силовой поддержке Росгвардии. Обвинение в поддержке терроризма связано с исполнением им в прошлом году песни о теракте на Дубровке, где во время мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году произошел захват заложников и погибли 130 человек.

Песня, распространившаяся в интернете, содержит, по заключению экспертов, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма. Блогер признал свою вину и выразил раскаяние.