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10.06.2021 13:06
Рубрика: Происшествия

Суд в Петербурге рассмотрит вопрос об аресте блогера Хованского

Текст: Светлана Песоцкая (Санкт-Петербург)

Ходатайство следствия о заключении под стражу блогера Юрия Хованского, задержанного в Петербурге по обвинению в призывах к терроризму, зарегистрировано в Дзержинском районном суде Петербурга.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга, заседание назначено на 15 часов 10 июня.

Хованский обвиняется по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Санкция по ней предусматривает штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

31-летний блогер был задержан 9 июня в Петербурге сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России при силовой поддержке Росгвардии. Обвинение в поддержке терроризма связано с исполнением им в прошлом году песни о теракте на Дубровке, где во время мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году произошел захват заложников и погибли 130 человек.

Песня, распространившаяся в интернете, содержит, по заключению экспертов, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма. Блогер признал свою вину и выразил раскаяние.

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