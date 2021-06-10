Вильфанд предупредил об аномальном тепле и риске лесных пожаров в СЗФО

В ближайшие дни на севере европейской части России прогнозируется температура выше нормы на 6-8 градусов. Это приведет к риску возникновения лесных пожаров в Северо-Западном федеральном округе.

Речь идет о Санкт-Петербурге, юге Архангельской области и Коми, Новгородской и Вологодской областях, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Кроме того, повышенная пожарная опасность в ближайшее время также будет в Костромской, Ярославской, Астраханской, Оренбургской областях, республиках Калмыкия, Татарстан, Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Башкортостан.

По данным Гидрометцентра, в Ленинградской области и Санкт- Петербурге днем в четверг ожидается 26 градусов тепла, в пятницу будет 25, в субботу до 24 градусов тепла, в воскресенье - плюс 20.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что прошедший май был в России теплее обычного, но температурные рекорды прошлого года все же не побил. Так в Поволжье май 2021 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Жарко было на Урале, в Якутии и Красноярском крае. В Арктике температурные аномалии были до шести градусов.