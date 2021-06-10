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10.06.2021 13:18
Рубрика: Происшествия

В Сочи суд арестовал мужчину, застрелившего судебных приставов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Центральный районный суд Сочи рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, застрелившего двух судебных приставов при исполнении служебных обязанностей.

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Напомним, накануне местный житель Ваган Кочьян, находясь на участке по улице Просвещения, 81/1 Адлерского района, застрелил из охотничьего ружья двух судебных приставов, которые приехали к нему со специализированной техникой для сноса незаконных построек.

При избрании меры пресечения суд учел, что Кочьян обвиняется в особо тяжких преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Кроме того, он не раскаялся в содеянном.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу до 9 августа 2021 года.

Как ранее писала "РГ", СК взял на контроль дело о расстреле судебных приставов в Сочи.

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