В Сочи суд арестовал мужчину, застрелившего судебных приставов

Центральный районный суд Сочи рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, застрелившего двух судебных приставов при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, накануне местный житель Ваган Кочьян, находясь на участке по улице Просвещения, 81/1 Адлерского района, застрелил из охотничьего ружья двух судебных приставов, которые приехали к нему со специализированной техникой для сноса незаконных построек.

При избрании меры пресечения суд учел, что Кочьян обвиняется в особо тяжких преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Кроме того, он не раскаялся в содеянном.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу до 9 августа 2021 года.

Как ранее писала "РГ", СК взял на контроль дело о расстреле судебных приставов в Сочи.