Для семей погибших и пострадавших в ДТП с автобусом открыли "горячую линию"

На ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" работает "горячая линия", на которую могут обратиться члены семей, чьи близкие погибли и пострадали в результате сегодняшней автокатастрофы с участием рейсового автобус.

"Мы уже оказываем содействие в расследовании случившегося. Для родственников пострадавших работает телефон горячей линии: 8-34342-95708. Комбинат окажет поддержку пострадавшим и семьям погибших", - сказал генеральный директор предприятия Сергей Жамилов. Он прервал командировку в связи с трагедией и срочно вылетел в Лесной.

Напомним, в 07.20 неуправляемый ПАЗ врезался в шедших на работу людей на территории промплощадки в поселке Горном. От удара ворота проходной упали и придавили несколько человек. Другие пострадали от столкновения с самим автобусом. Погибли трое женщин и трое мужчин, получили ранения девять человек - все сотрудники комбината.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным полиции, у автобуса отказали тормоза.