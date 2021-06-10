Новости

В Росздравнадзоре объяснили преимущества маркировки лекарств 11:20
Из Самары в Тольятти запустят скоростной электропоезд "Ласточка" 11:14
Путин: Экономика восстанавливается, хотя последствия пандемии еще не преодолены 11:13
В Минске ожидают поступление 180 тысяч доз второго компонента вакцины 11:07
Чиновника Минобрнауки Михаила Шерстобитова арестовали за взятку 11:07
Жителя Владикавказа приговорили к 15 годам колонии за подготовку теракта 11:05
На Ямале бизнесмена заподозрили в сокрытии 84,5 млн рублей налогов 11:00
Для семей погибших и пострадавших в ДТП с автобусом открыли "горячую линию" 10:57
На сельхозземлях разрешат строить усадьбы 10:56
Захарова: МИД занимается ситуацией с арестом гражданина РФ в Швейцарии 10:55
Синдром Гийена-Барре зафиксировали у больных COVID-19 в Петербурге 10:54
Авиакомпании РФ увеличили в мае перевозку пассажиров в девять раз 10:52
Захарова: Сделанное США сравнение ФБК и "Свидетелей Иеговы" беспрецедентно 10:50
Названы города с самыми счастливыми людьми в России 10:49
МИД РФ оценил ситуацию с выходом России из Договора по открытому небу 10:43
Минпросвещения: Платформу "Сферум" начнут широко использовать уже с сентября 10:38
Установлены личности пешеходов, погибших в ДТП с автобусом на Урале 10:33
С 1 июля стартует диспансеризация для переболевших коронавирусом 10:22
Участники студенческих стройотрядов смогут пройти курсы профподготовки 10:16
Вакцинированные туристы смогут въехать в Киргизию без ПЦР-теста 10:09
Власти Сочи помогут семьям погибших судебных приставов 10:07
Песков: Путин прилетит на саммит в Женеву непосредственно в день переговоров 09:56
На Урале возбуждено дело после ДТП с шестью погибшими пешеходами 09:55
Лауреат Нобелевской премии по химии Рихард Эрнст скончался в Швейцарии 09:39
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве приставов в Сочи 09:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Кто представляет сборную России по футболу на Евро
Кто представляет сборную России по футболу на Евро
10.06.2021 10:57
Рубрика: Происшествия

Для семей погибших и пострадавших в ДТП с автобусом открыли "горячую линию"

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Следственный комитет по Свердловской области Фото: Следственный комитет по Свердловской области
Фото: Следственный комитет по Свердловской области

На ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" работает "горячая линия", на которую могут обратиться члены семей, чьи близкие погибли и пострадали в результате сегодняшней автокатастрофы с участием рейсового автобус.

Фото: Следственный комитет по Свердловской области
Установлены личности пешеходов, погибших в ДТП с автобусом на Урале

"Мы уже оказываем содействие в расследовании случившегося. Для родственников пострадавших работает телефон горячей линии: 8-34342-95708. Комбинат окажет поддержку пострадавшим и семьям погибших", - сказал генеральный директор предприятия Сергей Жамилов. Он прервал командировку в связи с трагедией и срочно вылетел в Лесной.

Напомним, в 07.20 неуправляемый ПАЗ врезался в шедших на работу людей на территории промплощадки в поселке Горном. От удара ворота проходной упали и придавили несколько человек. Другие пострадали от столкновения с самим автобусом. Погибли трое женщин и трое мужчин, получили ранения девять человек - все сотрудники комбината.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным полиции, у автобуса отказали тормоза.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область РГ-Видео

Главное сегодня

С 22 августа полис ОСАГО можно купить без диагностической карты
В МИД назвали условие для исключения США из списка недружественных стран
Минтруд не будет увеличивать количество нерабочих дней ради 31 декабря
Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников
Захарова: МИД занимается ситуацией с арестом гражданина РФ в Швейцарии
В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества
В регионах потребовали провести проверку аттракционов