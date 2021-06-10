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10.06.2021 12:50
Рубрика: Происшествия

Экс-мэр уральского Копейска выплатит в казну 1,8 миллиона рублей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского облсуда утвердила решение о взыскании с бывшего мэра Копейска 1,8 миллиона рублей, полученных им в качестве взяток. Ранее аналогичное решение принял Центральный суд Челябинска, однако чиновник с ним не согласился, сообщили в четверг в прокуратуре региона.

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- Вячеслав Истомин обжаловал решение о взыскании незаконно полученных средств, заявив, что прокурором пропущен срок исковой давности, который, по его мнению, исчислялся с момента возбуждения уголовного дела в 2016 году, - пояснила представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева. - Однако суд пришел к выводу, что срок давности надлежит исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу.

Экс-главе Копейска инкриминировали получение взятки на сумму 920 тысяч рублей за от коммерческой организации, поставлявшей оборудование для школьных столовых. Кроме того, установлено, что градоначальник покровительствовал одному из городских предпринимателей, получая от него взамен деньги и услуги имущественного характера на сумму свыше 894 тысяч рублей. Именно эти деньги чиновника и попросила вернуть в казну прокуратура.

В 2017 году Вячеслава Истомина приговорили за взятки к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако в октябре прошлого года он после нескольких попыток все-таки добился своего освобождения по УДО.

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