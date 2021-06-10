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10.06.2021 16:43
Рубрика: Происшествия

На Урале после ДТП с шестью погибшими завели дело на водителя автобуса

Текст: Юлия Мякишева

Уголовное дело возбудили в отношении водителя автобуса, въехавшего в людей в ЗАТО Лесной, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Опубликовано видео с места ДТП с шестью погибшими на Урале

Сотрудники специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий главного следственного управления областного главка полиции усмотрели в действиях водителя нарушение ПДД или эксплуатация транспортного средства, повлекшее смерть по неосторожности (часть 5 статьи 264 УК РФ).

- В настоящее время следователи полиции ведут допрос мужчины, устанавливают мог ли он избежать таких серьезных последствий с человеческими жертвами. По итогам первоначальных следственных действий будет принято решение о его задержании, - говорится в сообщении.

Расследование трагедии продолжается.

Напомним, страшная автоавария случилась в закрытом городе сегодня после семи часов утра. Служебный автобус вез со смены работников местного предприятия. "ПАЗ" спускался с уклона и в момент приближения к остановке возникла неисправность, из-за которой водитель протаранил ворота и наехал на шедших на предприятие людей. В следственном комитете рассказали о возбуждении уголовного дела по статье об оказании небезопасных услуг и гибели впоследствии людей. Специалисты пообещали провести экспертизы, чтобы определить, был ли автобус неисправен. Предполагается, что причиной аварии могли стать отказавшие тормоза. Проверку также проводит прокуратура.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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