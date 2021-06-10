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10.06.2021 12:31
Рубрика: Происшествия

Семьям погибших и пострадавших в ДТП на Урале окажут материальную помощь

Текст: Екатерина Призова

"Росатом" окажет помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП в городе Лесной. Жертвы автокатастрофы - сотрудники комбината "Электрохимприбор", который входит в структуру госкорпорации.

Фото: Следственный комитет по Свердловской области
Установлены личности пешеходов, погибших в ДТП с автобусом на Урале

"Принято решение о выделении финансовой помощи семьям пострадавших. На отдельном контроле - помощь семьям наших погибших коллег. Помимо материальной поддержки мы возьмем на себя расходы, связанные с траурными мероприятиями", - передает департамент коммуникаций госкорпорации.

Сегодня утром в 07.20 рейсовый ПАЗ с пассажирами, у которого, по предварительным данным, отказали тормоза, врезался в шедших на работу людей. От удара ворота проходной упали и придавили несколько человек. Другие пострадали от столкновения с самим автобусом. Погибли трое женщин и трое мужчин, получили ранения девять человек.

Состояние трех травмированных оценивается как тяжелое, сообщил ТАСС главврач территориального центра медицины катастроф Виктор Попов. Всего госпитализированы пять человек.

На комбинате работает "горячая линия", на которую по номеру 8-34342-95708 могут обратиться члены семей, чьи близкие погибли и пострадали в результате сегодняшней трагедии. Обстоятельства случившегося будут расследоваться в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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