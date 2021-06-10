Установлены личности пешеходов, погибших в ДТП с автобусом на Урале

Полиция Лесного установила личности погибших и раненых в автокатастрофе с автобусом сегодня утром. "Среди скончавшихся - женщины 1971, 1984, 1964 годов рождения и мужчины 1963, 1977, 1959 годов рождения. В аварии пострадали четыре женщины 1997,1957, 1970, 1967 годов рождения и мужчина 1959-го", - сообщил начальник пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, в 7.20 неуправляемый рейсовый автобус врезался в людей, которые в это время шли на работу. Случилось все на проходной завода. "От сильного удара ворота упали и придавили несколько человек. Еще несколько были травмированы автобусом", - уточнил полковник Горелых.

По данным, водитель ПАЗика ехал по улице Калинина с крутого спуска, когда понял, что тормоза отказали. Он сигналил, пытался предупредить других автомобилистов, кондуктор попросила пассажиров (их в салоне было около тридцати), сгруппироваться и держаться за поручни. В районе дома 55 автобус пробил ворота промышленного предприятия

"У шофера 1964 года рождения 31 год водительского стажа, из них 28 лет - категории "Д". Злостным нарушителем ПДД не является. По результатам освидетельствования признаков опьянения не имеет. Сейчас выясняется, проводилась ли утром предрейсовая проверка автобуса. Инспекторы ГИБДД опрашивают механика и руководителя автопредприятия", - рассказал пресс-атташе полиции.

В Лесной вылетели три медицинских борта, на них тяжело пострадавших будут перевозить в профильные клиники: четверых - в Екатеринбург, и одного - в Озерск.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.