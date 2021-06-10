Вынесен приговор бывшим руководителям компании "ВИМ-Авиа"

Это резонансное уголовное дело расследовал центральный аппарат Следственного комитета. В итоге на скамье подсудимых оказались бывшие генеральный директор ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. У обоих - внушительный список уголовных статей.

"Руководители компании, собственником которой являлся Рашид Мурсекаев, тщательно скрывали ее убытки. - рассказали корреспонденту "РГ" в СК РФ. - Они показывали в документах бухгалтерской отчетности ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации. Предоставили недостоверную бухгалтерскую отчетность и в АКБ "Абсолют Банк", в котором был получен кредит в 1,6 миллиарда рублей, который не вернули. Часть из этого кредита - более 9 млн долларов - по фиктивным договорам купли-продажи авиационной техники была переведена на счета аффилированной Мурсекаевым компании, зарегистрированной в Ирландии".

В СК подчеркивают, что именно в таких условиях, зная о бедственном положении компании, Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 миллиона рублей в виде заработной платы и дивидендов. При этом убытки компании к сентябрю того же года составили свыше 2,5 миллиарда рублей. В 2015-2017 годах гендиректор и бухгалтер, "злоупотребив полномочиями", приобретали у подконтрольных Мурсекаеву номинальных компаний авиационное топливо по завышенной цене.

В результате компаниям-контрагентам "ВИМ-Авиа" был причинен ущерб на 890 миллионов рублей, 13 компаний признаны потерпевшими. Кроме того, самой авиакомпании "ВИМ-Авиа" причинен ущерб на 117 миллионов рублей.

Суд с этими доказательствами согласился. Кочнева и Пантелееву суд приговорил к лишению свободы на 3 года 8 месяцев и 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Осужденные также лишены права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих и прочих организациях на 2 года. Кроме того, Кочнев выплатит штраф в размере 600 тысяч рублей.

Но СК не поставил точку. Расследование по уголовному делу против Рашида Мурсекаева, его супруги Светланы Мурсекаевой и бывшего первого заместителя генерального директора - финансового директора Алевтины Калашниковой продолжается. Все они скрылись от следствия, сбежав из России. Им заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они объявлены в международный розыск.