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10.06.2021 11:01
Рубрика: Легковые авто

Toyota показала внешность нового Land Cruiser 300 в версии GR Sport

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Компания Toyota опубликовала несколько изображений LC 300 в версии GR Sport, которая получила несколько серьёзных отличий от стандартного внедорожника.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Пока Land Cruiser 300 GR Sport показан "с лица". Из четырёх массивных ламелей оставлен один, который продолжает линию дневных ходовых огней.

На поперечину "нанизана" надпись бренда, а вместо решётки радиатора как таковой установлена ячеистая сетка.

Также внедорожник в версии GR Sport получил чёрный бампер с серебристой защитной пластиной, чёрные корпуса зеркал заднего вида, подножки, колёсные диски и ручки дверей. На колёсных арках имеются накладки из неокрашенного пластика. Рейлингов, обратите внимание, нет.

Версия GR Sport предполагает лишь декоративные отличия, форсированных двигателей не предвидится.

На мировой премьере нового Toyota Land Cruiser 300 для внедорожника заявлены бензиновый и дизельный твин-турбо V6 мощностью 415 и 299 л.с., которые агрегатируются 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota