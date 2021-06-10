Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.06.2021 15:08
Рубрика: Коммерческий транспорт

УАЗ показал первый заднеприводный грузовик

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автозавод уже рассказывал о первых грузовиках собственной разработки. Компания продолжает свою историческую рубрику в соцсетях. На этот раз уазовцы вспомнили о первой модели семейства заднеприводных УАЗов - 451Д.

Фото: www.ulyanovsk.sledcom.ru
Работники УАЗа обнесли завод на миллион рублей

Помимо бортового варианта с конвейера предприятия сходили цельнометаллический фургон и микроавтобус. Но именно УАЗ-451Д ("Головастик") стал родоначальником необходимого народному хозяйству семейства.

"Головастик" является заднеприводной версией УАЗ-450 ("Буханка"). Линейка УАЗ-451 производилась с 1961 года по 1982 год. К слову, на базе 451-го также были созданы санитарный автомобиль, седельный тягач и электромобиль.

Заднеприводный УАЗ-451Д серийно выпускался до 1965 года. Грузовичок обладал двухместной кабиной и деревянным кузовом.

Отметим, в 1961 году в СССP произошли следующие важные события: полёт первого человека в космос, испытание самой мощной ядерной бомбы в истории, масштабная денежная реформа.

Что касается полноприводного УАЗ-450, то он сходил с конвейера до 1965 года. На смену модели пришёл УАЗ-452. Сегодня в семейство УАЗ "Буханка" входит бортовой вариант, фермер, фургон, комби, комби-экспедиция, автобус. Цены стартуют от 837 000 рублей. Машина оснащается 2,7-литровым бензиновым двигателем (112 л. с.) и 5-ступенчатой механической КП.

#УАЗ