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13.02.2021 21:06
Рубрика: Российский автопром

УАЗ вспомнил о своих первых грузовиках

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод продолжает историческую рубрику в соцсетях. На этот раз компания вспомнила о первых грузовиках собственной разработки.

Фото: www.avito.ru
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Дебютный опытный образец, получивший обозначение УАЗ-З00, построили к 7 ноября 1949 года, второй собрали к другой праздничной дате - 1 мая 1950 года. Оба были оснащены 50-сильными моторами от "Победы", односкатными задними колесами и могли перевозить до тонны груза.

В ноябре 1950-го на предприятии сконструировали еще два экспериментальных экземпляра УАЗ-302.

В конце 1950 года были начаты заводские испытаний трех моделей - УАЗ-300, УАЗ-302 и ГАЗ-ММ, которые в целом показали хорошие результаты. Впрочем, машины не пошли в серию из-за передачи автозавода в ведение Министерства радиопромышленности СССР и связанным с этим его перепрофилированием.

Ранее, напомним, "РГ" сообщала о том, что УАЗ заморозил работы по проекту "Русский Прадо". Кроме того, кузова ульяновских автомобилей больше не будут портить на производстве.

#УАЗ