УАЗ признался в отзывной кампании "Полуторки"

В марте Ульяновский автозавод представил "Полуторку", которая пришла на смену моноприводной версии "Профи".

Теперь в Сети появилась информация о неисправности тормозной системы модернизированной модели. Якобы российский автопроизводитель открыл сервисную кампанию из-за возможного дефекта в виде перетирания задних тормозных шлангов.

"Российская газета" обратилась за комментарием в пресс-службу марки.

"Действительно, данный недостаток был выявлен в нескольких автомобилях из первой партии. Всем владельцам было рекомендовано посетить ближайший дилерский центр для гарантийного решения вопроса", - ответили "РГ" в УАЗе.

В компании отметили, что в настоящее время сервисная акция уже реализована, проблема устранена. На автомобилях была проведена проверка и корректировка положения шлангов задних тормозов.

Вышеупомянутая сборочная ошибка встречалась лишь на нескольких десятках экземпляров. Поэтому уазовцы и не стали объявлять масштабную отзывную кампанию.

"Полуторка" получила двускатную ошиновку задних колёс, усиленную подвеску, задние дисковые тормоза, рулевой привод с демпфером, а также увеличенную на 30 мм колёсную базу (3530 мм) и расширенную на 48 мм колею передних колёс (1648 мм).

Машина оснащается 150-сильным "атмосферником" ЗМЗ-Про объёмом 2,7 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач Dymos.

Стандартный бортовой грузовичок с однорядной кабиной стоит от 1 040 000 рублей. Модель также доступна в длиннобазном варианте.