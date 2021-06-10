В Перу впервые выявили "индийский" штамм коронавируса

Первый случай заражения штаммом коронавируса, обнаруженным в Индии в октябре прошлого года и впоследствии получившим официальное название "Дельта", выявлен в Перу. Об этом сообщил министр здравоохранения республики.

"Диагноз поставлен 78-летней пациентке. Случай заражения был подтвержден в регионе Арекипа", - приводит пояснения Оскар Угарте ТАСС. По последним данным минздрава страны, в Перу насчитывается около двух миллионов (1,9 млн) подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, число летальных исходов превысило 186 тысяч.

Ранее Майкл Райан, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям, заявил о необходимости охватить вакцинацией против COVID-19 не менее 80 процентов населения. Это позволит значительно снизить риск того, что "завезенные" случаи коронавируса, включая новые штаммы, смогут спровоцировать более широкую вспышку пандемии.

Представители организации отметили, что дельта-вариант коронавируса распространяется более чем в 60 странах и "он более передаваем", чем альфа-вариант, впервые появившийся в Соединенном Королевстве.