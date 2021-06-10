Во Франции начался суд над мужчиной, который ударил Макрона

Суд города Валанс во Франции 10 июня рассматривает дело 28-летнего Дамьена Тареля, который ударил президента Франции Эмманюэля Макрона во вторник во время визита лидера Франции в департамент Дром на юго-востоке страны. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Напомним, один из мужчин, стоявших в толпе перед Макроном, сначала пожал ему руку, а потом дал президенту пощечину. Другой в это время снимал происходящее на видео. В дело быстро вмешалась охрана, которая задержала злоумышленников. Снимавший после допроса был отпущен, но поскольку в ходе обыска у него дома нашли оружие, он снова будет вызван в суд в 2022 году.

Мужчина, ударивший Макрона, заявил на допросе, что его действия не были спланированными. При этом сегодня в суде он заявил, что Эмманюэль Макрон олицетворяет собой "упадок страны". Сам Макрон не придал случившемуся большого значения и заявил, что продолжит встречи с избирателями.

Прокуратура потребовала приговорить Тареля к 18 месяцам тюрьмы.