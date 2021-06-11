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11.06.2021 08:40
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ отменил простой: работу возобновили линии по сборке всех моделей

Текст: Константин Руссов
С 11 июня 2021 года АвтоВАЗ отменяет режим простоя на всех линиях: модели Lada и Renault выпускаются в штатном режиме. По возможности завод будет наверстывать производственный план.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

О том, что режим простоя отменён для всех линий, говорит приказ от 9 июня под номером 283 за подписью исполнительного вице-президента по производству и управлению цепочкой поставок Михаила Рябова. Его копию опубликовала группа "Нетипичный АвтоВАЗ".

Причина отмены режима простоя, указанная в документе: "изменение ситуации с поставкой комплектующих изделий".

Напомним, в результате перебоев с поставками комплектующих АвтоВАЗ остановил работу 2 июня, сообщив, что надеется вернуться к производственной деятельности уже через двое суток, однако до сегодняшнего дня ситуация оставалась нестабильной, и конвейер работал с перебоями.

Вчера, 10 июня 2021 года, состоялся рестарт сборки автомобилей на платформе B0: Lada Largus, Xray, а также модели Renault - Logan и Sandero.

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#Lada