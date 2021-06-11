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11.06.2021 10:04
Рубрика: Коммерческий транспорт

ГАЗ показал микроавтобус нового поколения

Текст: Михаил Азнавуров

ГАЗ показал прототип микроавтобуса новейшего семейства "ГАЗель NN" - он выставлен на входе в аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде.

Фото: администрация президента Татарстана
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Напомним, "ГАЗель NN" запустили в серийное производство 20 мая, однако пока машины делают только в виде бортовых грузовиков и цельнометаллических фургонов.

Модель создана путем глубокой модернизации прежнего семейства Next, основные отличия - измененное оперение кабины с полностью светодиодными фарами, современный салон, медиасистема с увеличенным экраном (девять дюймов), новая шестиступенчатая механическая коробка передач, полностью дисковые тормоза.

В настоящее время "ГАЗель NN" оснащается только турбодизелем Cummins ISF (2,8 л, 149 л.с.), этот мотор эксплуатантам хорошо известен по Next.

К семейству также условно причисляют производимый с 2020 года полунизкопольный каркасный автобус City, но в нем от новейшей ГАЗели используется только фронтальная часть кузова.

Микроавтобус семейства NN должен пойти в серийное производство в ближайшие месяцы.

Пока сочетание кузова микроавтобус и нового оперения используется только на экспериментальной e-NN - это ГАЗель-электромобиль, которая не поступает в свободную продажу. На входе в Стригино выставлена машина же с дизельным мотором Cummins.

#ГАЗ