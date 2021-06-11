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11.06.2021 12:10
Рубрика: Общество

Мурашко рассказал о схемах лечения при индийском штамме коронавируса

Текст: Матвей Линник
Схемы терапии при заражении индийским штаммом коронавируса не отличаются от используемых при лечении "обычного" штамма. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Схемы терапии все такие же, особенности сейчас наблюдаем. Пока по-прежнему какой-то кардинальной специфической терапии в лечении коронавируса универсальной нет", - цитирует ТАСС заявление министра.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Тем не менее Мурашко отметил, что схемы лечения индийского штамма коронавируса могут потребовать корректировки из-за более высокой скорости распространения.

Первые случаи инфицирования индийским штаммом в России были зарегистрированы в начале мая. Напомним, у обнаруженной в Индии разновидности SARS-CoV-2 выявили сразу две мутации, которые не встречаются у британского, южноафриканского и бразильского штаммов. Всемирная организация здравоохранения добавила индийский штамм в список наиболее опасных.

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