Набиуллина объяснила рост цен на стройматериалы

Кратный рост цен на целый ряд товаров, включая строительные материалы, оценивается как временный. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Почти кратное изменение цен на ряд товаров, на наш взгляд, носит временный характер. В частности, на стройматериалы. В показателях месячной инфляции за май это очень высокий показатель", - сообщила глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, рост цен на строительные материалы связан с бумом на рынке жилья, созданном во многом программой льготной ипотеки. Ранее Банк России уже выражал свою обеспокоенность тем, что спрос на ипотеку носит ажиотажный характер и приводит к росту цен. Но параллельно это отражается и в смежных отраслях, например растет спрос на мебель, стройматериалы, что приводит к росту цен, если предложение не успевает подстроиться, констатировала Набиуллина.

"Мы видим, что оно не успевает подстроиться. Поэтому мы говорим, что эта инфляция носит спросовый характер", - добавила глава Банка России.

Как ранее писала "Российская газета", цены на строительные материалы за последнее время выросли на десятки, а местами и на сотни процентов. Лидерами по подорожанию стали стройматериалы из древесины и металла.

Программа льготной ипотеки в новостройках под субсидируемую государством ставку 6,5% действует с весны 2020 года. В ее рамках можно оформить ипотеку на сумму до 12 миллионов рублей жителям Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также до шести миллионов рублей жителям остальных регионов. 1 июля 2021 года программа должна была закончиться, но на прошлой неделе президент Владимир Путин объявил о ее продлении еще на год, но с ужесточением условий. Так, льготная ставка в рамках программы повышается с 6,5% до 7%, а сумма жилищного кредита понижается до трех миллионов рублей.