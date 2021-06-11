Набиуллина объяснила рост цен на стройматериалы

Новости

Собянин назвал долю москвичей с иммунитетом к COVID-19 17:46
В ФАС рассказали о расследовании дел в отношении металлургов 17:30
В РЖД рассказали о продаже льготных билетов для семей с детьми 17:22
Ученые назвали самый опасный штамм коронавируса 17:14
Суд арестовал сотрудника СИЗО №8, подозреваемого в разглашении гостайны 17:12
В Костроме мужчины эвакуировали детей из огня по водосточной трубе 17:05
Житель Татарстана выиграл первый "арктический гектар" в Заполярье 17:03
Путин подписал закон о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов 16:52
Минкультуры отказало в прокатном удостоверении победителю "Берлинале" 16:47
Эксперт дал советы, как увеличить свой доход на пенсии 16:37
В Тверской области нашли более ста снарядов времен войны 16:35
Спирос Капралос - новый президент Европейских олимпийских комитетов 16:34
Власти Москвы усилят ковид-контроль на праздники 16:23
В Москве начали закрывать кафе за тесную рассадку 16:22
Банк России не откажется от доллара в международных резервах 16:13
Путин разрешил заключать сделки с ЦБ по фактам инсайда и манипулирования 15:58
В Германии решили смягчить ограничения на поездки по миру 15:58
В Крыму на чиновников сельсовета завели дело за 150 торговых точек на пляже 15:52
Набиуллина спрогнозировала уровень инфляции в 2021 году 15:51
В России пройдет VII фестиваль документального кино "Докер" 15:42
Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участка 15:40
Путин в День России посетит выставку в Третьяковской галерее 15:35
"Реакция" и "солидный": Генич описал каждого игрока сборной России одним словом 15:30
Россияне стали забывать о причитающихся пенсионных накоплениях 15:27
В России разрешили охотиться в лесах, расположенных в зеленых зонах 15:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 17:10
Рубрика: Экономика

Набиуллина объяснила рост цен на стройматериалы

Текст: Роман Маркелов
Кратный рост цен на целый ряд товаров, включая строительные материалы, оценивается как временный. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

"Почти кратное изменение цен на ряд товаров, на наш взгляд, носит временный характер. В частности, на стройматериалы. В показателях месячной инфляции за май это очень высокий показатель", - сообщила глава ЦБ.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Набиуллина оценила продление программы льготной ипотеки

По словам Набиуллиной, рост цен на строительные материалы связан с бумом на рынке жилья, созданном во многом программой льготной ипотеки. Ранее Банк России уже выражал свою обеспокоенность тем, что спрос на ипотеку носит ажиотажный характер и приводит к росту цен. Но параллельно это отражается и в смежных отраслях, например растет спрос на мебель, стройматериалы, что приводит к росту цен, если предложение не успевает подстроиться, констатировала Набиуллина.

"Мы видим, что оно не успевает подстроиться. Поэтому мы говорим, что эта инфляция носит спросовый характер", - добавила глава Банка России.

Как ранее писала "Российская газета", цены на строительные материалы за последнее время выросли на десятки, а местами и на сотни процентов. Лидерами по подорожанию стали стройматериалы из древесины и металла.

Программа льготной ипотеки в новостройках под субсидируемую государством ставку 6,5% действует с весны 2020 года. В ее рамках можно оформить ипотеку на сумму до 12 миллионов рублей жителям Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также до шести миллионов рублей жителям остальных регионов. 1 июля 2021 года программа должна была закончиться, но на прошлой неделе президент Владимир Путин объявил о ее продлении еще на год, но с ужесточением условий. Так, льготная ставка в рамках программы повышается с 6,5% до 7%, а сумма жилищного кредита понижается до трех миллионов рублей.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участка
Собянин назвал долю москвичей с иммунитетом к COVID-19
Путин подписал закон о борьбе с авиадебоширами
В Госдуме анонсировали начало работы над законом об электросамокатах
Лондон признал непричастность России к инциденту с самолетом Ryanаir
Как новые условия льготной ипотеки изменят доступность жилья
Почему растет импорт пальмового масла и чем это грозит