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Текст:   Александр Мелешенко 
02:00 11.06.2021
Российская газета - Столичный выпуск № 128(8479)

Миллионы в квадрате

Семейная ипотека актуальна для Москвы

Помимо льготной ипотеки, которая поддержала строительную отрасль в кризис и позволила обзавестись новым жильем более чем полумиллиона семей в стране, скоро появится еще одна программа льготного жилищного кредитования.

О переменах на рынке ипотеки, напомню, на днях объявил президент Владимир Путин. Он рассказал, что программу льготного кредитования, запущенную в самом начале коронакризиса, решено продлить. Кроме того, будут расширены условия семейной ипотеки. Благодаря ей сейчас взять заем на жилье под 6% могут семьи, где после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок или есть ребенок-инвалид. Однако скоро этой программой смогут воспользоваться и семьи, где с той же даты родился первый ребенок. Помимо еще более низкой ставки, чем у льготной ипотеки, она имеет еще одно преимущество - высокие лимиты. Первоначальный взнос у семейной ипотеки, как и у льготной, - минимум 15%. Благодаря этому можно, имея на руках всего 2 миллиона, взять в кредит еще 11 и купить большую двухкомнатную квартиру в столице. Эксперты подчеркивают, что расширение условий семейной ипотеки поможет, прежде всего, молодым семьям, где недавно родился первенец. Наконец, у семейной ипотеки есть важное отличие - она позволяет рефинансировать ранее взятый кредит. То есть даже если, скажем, вы купили квартиру в ипотеку в 2017 году под 10% годовых, а в 2019-м в семье появился малыш и кредит вы уже выплачиваете. Скоро его ставку можно будет уменьшить почти вдвое и, соответственно, существенно меньше платить каждый месяц.

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