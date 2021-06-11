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Рубрика: Происшествия

В Москве начали закрывать кафе за тесную рассадку

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Одно из столичных летних кафе закрыто из-за ковидных нарушений. Об этом РИА Новости заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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Руководитель ведомства напомнил, что расстояние между столиками в кафе должно быть не меньше 1,5 метров. Деятельность нескольких заведений, где эта норма не соблюдалась, была приостановлена. "Одну летнюю веранду исключили из схемы дислокации", - добавил Алексей Немерюк.

Он также призвал рестораторов соблюдать и другие нормы. В выходные власти усилят проверки кафе.

Ранее сообщалось, что массовые нарушения ковидных мер обнаружили в нескольких кафе на Патриарших прудах. В заведениях не соблюдался масочный режим и социальная дистанция. Кафе грозят штрафы до миллиона рублей или административное приостановление работы.

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