В Москве начали закрывать кафе за тесную рассадку

Одно из столичных летних кафе закрыто из-за ковидных нарушений. Об этом РИА Новости заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Руководитель ведомства напомнил, что расстояние между столиками в кафе должно быть не меньше 1,5 метров. Деятельность нескольких заведений, где эта норма не соблюдалась, была приостановлена. "Одну летнюю веранду исключили из схемы дислокации", - добавил Алексей Немерюк.

Он также призвал рестораторов соблюдать и другие нормы. В выходные власти усилят проверки кафе.

Ранее сообщалось, что массовые нарушения ковидных мер обнаружили в нескольких кафе на Патриарших прудах. В заведениях не соблюдался масочный режим и социальная дистанция. Кафе грозят штрафы до миллиона рублей или административное приостановление работы.