В Петербурге сервисы аренды самокатов возобновили работу

В Петербурге кикшеринговые компании возобновили работу после подписания соглашения о правилах использования самокатов на улицах города.

Как сообщил крупнейший сервис, чей парк насчитывает 4 тысячи самокатов, компания будет работать по общим правилам, зафиксированным в соглашении. Так, по Северной столице нельзя передвигаться на электросамокате со скоростью более 20 километров в час, а по тротуарам и другим зонам массового скопления людей - свыше 15 километров в час.

В некоторых оживленных местах использование самокатов и вовсе запрещено - например, на Дворцовой и Сенатской площадях, Малой морской улице.

В городском комитете по транспорту сообщили, что на время проведения Евро-2020 - до 12 июля - введены дополнительные ограничения для средств индивидуальной мобильности. Увеличено число территорий полного запрета на самокаты - это 95 улиц, включая прилегающие к фан-зонам, стадиону, местам отправки и прибытия шаттлов с болельщиками. Скорость передвижения по тротуарам и оживленным туристическим местам на период чемпионата ограничена 10 километрами в час.

Кроме того, самокатами не могут пользоваться несовершеннолетние, нельзя ездить на них вдвоем или в состоянии опьянения.

По информации комитета, все кикшеринговые компании, работающие в Петербурге, сочли ограничения обоснованными.

Девятого июня сервисы аренды самокатов по своей инициативе приостановили работу в связи с необходимостью согласовать все вопросы с властями города. После нескольких случаев наезда на пешеходов в Петербурге возбудили уголовные дела, в офисах кикшеринговых компаний прошли обыски.