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11.06.2021 15:30
Рубрика: Общество

Губернатор и директор ФССП встретились с семьями погибших в Сочи приставов

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов приехали на встречу с родственниками погибших в Сочи приставов Альберта Агозяна и Андраника Матевосяна. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, чиновники выразили соболезнования семьям погибших.

Власти Сочи помогут семьям погибших судебных приставов

- Не хватит никаких слов, чтобы уменьшить боль и утешить родных и близких. Молодые люди делали свою работу, как и должны были, выполняли вступившее в силу решения суда. Стояли на защите закона. Чудовищная ситуация. Ни один сарай, ни какая-либо другая постройка не стоит человеческой жизни. От себя лично и от всех жителей нашего края - глубокие соболезнования семьям погибших. Скорбим вместе с вами, - сказал Вениамин Кондратьев.

Как сообщалось ранее, 9 июня в Сочи при исполнении служебных обязанностей погибли двое судебных приставов. Они приехали на одну из улиц города со спецтехникой, чтобы исполнить решение суда о сносе незаконных строений. 60-летний хозяин построек несколько раз выстрелил в них из охотничьего ружья. Подозреваемого задержали. По факту инцидента СК завел уголовное дело, его взял на личный контроль председатель следственного ведомства Александр Бастрыкин.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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