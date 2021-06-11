Губернатор и директор ФССП встретились с семьями погибших в Сочи приставов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов приехали на встречу с родственниками погибших в Сочи приставов Альберта Агозяна и Андраника Матевосяна. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, чиновники выразили соболезнования семьям погибших.

- Не хватит никаких слов, чтобы уменьшить боль и утешить родных и близких. Молодые люди делали свою работу, как и должны были, выполняли вступившее в силу решения суда. Стояли на защите закона. Чудовищная ситуация. Ни один сарай, ни какая-либо другая постройка не стоит человеческой жизни. От себя лично и от всех жителей нашего края - глубокие соболезнования семьям погибших. Скорбим вместе с вами, - сказал Вениамин Кондратьев.

Как сообщалось ранее, 9 июня в Сочи при исполнении служебных обязанностей погибли двое судебных приставов. Они приехали на одну из улиц города со спецтехникой, чтобы исполнить решение суда о сносе незаконных строений. 60-летний хозяин построек несколько раз выстрелил в них из охотничьего ружья. Подозреваемого задержали. По факту инцидента СК завел уголовное дело, его взял на личный контроль председатель следственного ведомства Александр Бастрыкин.