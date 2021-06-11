Рогозин заявил о готовности сотрудничать с НАСА при отмене санкций

"Роскосмос" не против сотрудничества с НАСА, но только в случае отмены санкций. Об этом сообщил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин, комментируя заявление главы американского космического ведомства Билла Нельсона. В интервью газете Politico он назвал взаимодействие США и России в космосе уникальным. Нельсон отметил, что страны являются партнерами, и он не хочет, чтобы это прекратилось.

"Да и мы не против сотрудничества, только путь к нему - отмена санкций против предприятий "Роскосмоса", - подчеркнул Рогозин в своем Telegram-канале.

В декабре прошлого года на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который внесены Ракетно-космический центра "Прогресс", где делают ракеты "Союз", и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш. Рогозин назвал американские санкции против предприятий ракетно-космической отрасли России незаконными и глупыми.

В июне этого года глава "Роскосмоса" сообщил, что попросит Билла Нельсона ходатайствовать перед президентом США о прекращении санкционного режима в отношении российских предприятий.