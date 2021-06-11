Tesla представила самый быстрый электромобиль в мире

На официальном сайте Tesla состоялась премьера Model S Plaid. Новинку представил глава компании Илон Маск.

Model S Plaid является самым быстрым серийным автомобилем в мире. Электрокар до 96,5 км/ч разгоняется за 1,99 с. Максимальная скорость составляет 322 км/ч.

"Model S Plaid - это машина, которая быстрее любого спортивного автомобиля, быстрее любой Porsche и безопаснее любой Volvo", - заявил Маск.

Model S Plaid оснащается тремя моторами с суммарной мощностью 1020 л. с. Электромобиль способен проехать 627 километров. При этом зарядка на 300 километров занимает 15 минут.

Поставки Tesla Model S Plaid уже начались. Модернизированный лифтбек стоит 129 990 долларов, что соответствует примерно 9 300 000 рублей по текущему курсу.

Ранее сообщалось о том, что Tesla отказалась от дорогой и "дальнобойной" Model S Plaid Plus.