В ФАС рассказали о расследовании дел в отношении металлургов

ФАС рассказала подробности расследования антимонопольного дела, возбужденного в отношении металлургических компаний. В ведомстве отметили, что 10-11 июня состоялись три комиссии по делам о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ПАО "ММК", ПАО "Северсталь" и ПАО "НЛМК".

"Представители ПАО "Северсталь" представили содержательную позицию об обстоятельствах рассматриваемого дела. Компании "ММК" и "НЛМК" позицию по существу рассматриваемых дел на настоящий момент не изложили", - говорится в сообщении службы.

ММК и НЛМК попросили рассматривать дела в закрытом режиме, которое предполагает ограничение доступа к информации о рассматриваемых делах третьими лицами.

"С целью открытости антимонопольного разбирательства ФАС России приняла решение проводить заседания в открытом режиме, но с соблюдением коммерческой тайны металлургических компаний", - отметили в ФАС.

В апреле ФАС сообщила о возбуждении дел против трех компаний, которые, по мнению ведомства, поддерживали монопольно высокие цены на металлопродукцию.

В случае установления факта нарушения металлургам грозят оборотные штрафы. Представители всех трех компаний заявили о готовности сотрудничать с ФАС.